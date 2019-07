Siatkarki reprezentacji Polski przegrały z Japonią 1-3 w meczu grupy F na MŚ do lat 20 w Aguascalientes w Meksyku. Porażka oznacza, że "Biało-Czerwone" nie awansowały do półfinału i mogą zapomnieć o medalu w gronie juniorek.

Początek decydującego meczu nie zaczął się po myśli naszej kadry i Polki musiały odrabiać straty. Z powodzeniem, bo w drugim secie to "Biało-Czerwone" cieszyły się ze zwycięstwa, choć początkowo ta partia też nie układała się po ich myśli (6:9, 6:12). Nasze zawodniczki zniwelowały stratę, ale rywalki z Kraju Kwitnącej Wiśni znów odskoczyły, tym razem na 20:16. Końcówka należała jednak do naszego zespołu, rodaczki doprowadziły do równowagi, a następnie zdobyły dwa decydujące punkty.



To był jedyny set, na jaki w tym pojedynku, mimo zaciętej walki, było stać nasze młode kadrowiczki, choć w trzeciej partii długo utrzymywał się wynik "na styku". Jednak w końcówce Japonki odskoczyły i odzyskały prowadzenie w meczu.



O losach spotkania rozstrzygnął czwarty set, który znów lepiej rozpoczęły przeciwniczki. Polki nie dawały za wygraną, ale na drugą przerwę techniczną schodziły z już pokaźną stratą (11:16) i ostatecznie nie zdołały przedłużyć swoich szans na zwycięstwo. Tym samym naszemu zespołowi, zamiast awansu do półfinału, pozostaje walka o miejsca 5-8.

Pierwszym przeciwnikiem "Biało-Czerwonych" będzie reprezentacja Chin, z którą Polki grały w I rundzie i uległy po tie-breaku.



Polska - Japonia 1:3 (20:25, 26:24, 21:25, 19:25)