Mistrzynie olimpijskie pokonane. Polskie siatkarki mają igrzyska na wyciągnięcie ręki

A po kilku minutach "Biało-Czerwone" dołożyły do tego jeszcze punkty blokiem. Przewaga pięciu punktów zaczęła topnieć, gdy po polskiej stronie pojawiły się problemy z przyjęciem zagrywki Dany Rettke. Gdy Martyna Czyrniańska zaatakowała w aut, z zaliczki został punkt, a trener Stefano Lavarini posłał na boisko Olivię Różański. To nie uspokoiło jednak gry. Po autowym zbiciu Magdaleny Stysiak na tablicy wyników był remis 18:18. Końcówka to wojna nerwów i gra na przewagi. Polki obroniły piłkę setową, a same wykorzystały drugą szansę. Po ataku Różański wygrały 27:25.