Mistrzostwa Europy bez gwiazdy kadry? Lavarini podjął decyzję
Polskie siatkarki rozpoczynają przygotowania do mistrzostw Europy. Trener Stefano Lavarini ogłosił skład, z którego wybierze ostateczną 14-tkę na najważniejszy turniej sezonu. Do zajęć wraca Martyna Czyrniańska, którą kontuzja wykluczyła z występów w Lidze Narodów. Największą niespodzianką jest brak w kadrze Martyny Łukasik. Przyjmująca znalazła się tylko na liście rezerwowej i prawdopodobnie przegrała walkę z kontuzją.
W pierwszej części sezonu polskie siatkarki występowały w Lidze Narodów. Zakończyły fazę zasadniczą na ósmym miejscu, ale to było za mało, by zakwalifikować się do turnieju finałowego w Makau. Tej szansy pozbawiła je porażka 2:3 z Japonią na zakończenie rozgrywek. Nie obronią więc brązowego medalu sprzed roku - kończyły Ligę Narodów na podium trzy razy z rzędu.
Trener Stefano Lavarini dał siatkarkom nieco wolnego, a teraz rozpoczyna z nimi w Szczyrku drugą część sezonu. W niej Polki czeka najważniejszy turniej tego lata - mistrzostwa Europy. Stawką będą nie tylko medale, ale również możliwość kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Wywalczy je mistrz Europy.
Wielka nieobecna w kadrze Stefano Lavariniego. Trener podjął decyzję
Lavarini zaprosił na zgrupowanie 16 zawodniczek. Do 14 siatkarek, które zabrał na ostatni turniej Ligi Narodów w Osace, dołączyły Martyna Czyrniańska oraz Natalia Kecher. Ta druga, środkowa, w tym sezonie zadebiutowała w reprezentacji Polski. Czyrniańska była w ostatnich sezonach ważną zawodniczką kadry, ale w tym sezonie kontuzja mięśni brzucha wyeliminowała ją z Ligi Narodów. Przyjmująca była co prawda z kadrą na pierwszym turnieju, ale nie zdołała wystąpić w żadnym spotkaniu.
"Od naszego ostatniego meczu w Lidze Narodów minęło 12 dni, dlatego zgrupowanie w COS Szczyrk rozpoczęliśmy od porannych zajęć na siłowni. Po południu odbył się pierwszy trening na hali - jeszcze wprowadzający, bez skakania, skupiony przede wszystkim na elementach defensywnych. Taki plan mamy na pierwsze trzy dni, aby stopniowo wracać do pełnowymiarowego treningu siatkarskiego" - opisuje pierwsze zajęcia drużyny Szymon Szlendak, kierownik reprezentacji Polski.
Na liście Lavariniego są podstawowe zawodniczki kadry w tegorocznej Lidze Narodów, jak Magdalena Stysiak czy Katarzyna Wenerska, ale również debiutantki - Julia Szczurowska czy Maja Koput. Największą nieobecną jest Martyna Łukasik.
Przyjmująca rozpoczęła sezon od niezłych spotkań w z Belgią i Czechami, ale potem grała coraz mniej. Przeszkadzały jej problemy ze zdrowiem. I prawdopodobnie to one stoją za decyzją Lavariniego, który umieścił swoją podstawową zawodniczkę z poprzednich sezonów tylko na liście rezerwowej. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej, wraz z siedmioma innymi siatkarkami "pozostaje do dyspozycji trenera w przypadku ewentualnych zmian w składzie".
Trzy sprawdziany Polek przed mistrzostwami Europy. A potem walka o medale
Polki rozpoczynają przygotowania w Szczyrku, potem przeniosą się do Spały. Ostatnim etapem przygotowań w kraju będzie Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie. Tam od 11 do 13 sierpnia kadrę czekają sparingi z Włochami, Francją i Ukrainą. Na mistrzostwa Europy do Stambułu reprezentacja wyleci 19 sierpnia. Trzy dni później zainauguruje turniej. Wcześniej Lavarini będzie musiał wybrać ostateczny, 14-osobowy skład na mistrzostwa.
Skład reprezentacji Polski na zgrupowanie w Szczyrku:
Rozgrywające: Alicja Grabka, Katarzyna Wenerska
Atakujące: Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska
Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Julia Orzoł, Julita Piasecka
Środkowe: Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Anna Obiała, Sonia Stefanik
Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska
Zawodniczki rezerwowe, na szerokiej liście na ME:
Aleksandra Rasińska, Natasza Ornoch, Klaudia Łyduch, Martyna Łukasik, Rozalia Moszyńska, Weronika Szlagowska, Gabriela Makarowska, Julia Bińczycka