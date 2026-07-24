Mistrzostwa Europy bez gwiazdy kadry? Lavarini podjął decyzję

W pierwszej części sezonu polskie siatkarki występowały w Lidze Narodów. Zakończyły fazę zasadniczą na ósmym miejscu, ale to było za mało, by zakwalifikować się do turnieju finałowego w Makau. Tej szansy pozbawiła je porażka 2:3 z Japonią na zakończenie rozgrywek. Nie obronią więc brązowego medalu sprzed roku - kończyły Ligę Narodów na podium trzy razy z rzędu.

Trener Stefano Lavarini dał siatkarkom nieco wolnego, a teraz rozpoczyna z nimi w Szczyrku drugą część sezonu. W niej Polki czeka najważniejszy turniej tego lata - mistrzostwa Europy. Stawką będą nie tylko medale, ale również możliwość kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Wywalczy je mistrz Europy.

Wielka nieobecna w kadrze Stefano Lavariniego. Trener podjął decyzję

Lavarini zaprosił na zgrupowanie 16 zawodniczek. Do 14 siatkarek, które zabrał na ostatni turniej Ligi Narodów w Osace, dołączyły Martyna Czyrniańska oraz Natalia Kecher. Ta druga, środkowa, w tym sezonie zadebiutowała w reprezentacji Polski. Czyrniańska była w ostatnich sezonach ważną zawodniczką kadry, ale w tym sezonie kontuzja mięśni brzucha wyeliminowała ją z Ligi Narodów. Przyjmująca była co prawda z kadrą na pierwszym turnieju, ale nie zdołała wystąpić w żadnym spotkaniu.

"Od naszego ostatniego meczu w Lidze Narodów minęło 12 dni, dlatego zgrupowanie w COS Szczyrk rozpoczęliśmy od porannych zajęć na siłowni. Po południu odbył się pierwszy trening na hali - jeszcze wprowadzający, bez skakania, skupiony przede wszystkim na elementach defensywnych. Taki plan mamy na pierwsze trzy dni, aby stopniowo wracać do pełnowymiarowego treningu siatkarskiego" - opisuje pierwsze zajęcia drużyny Szymon Szlendak, kierownik reprezentacji Polski.

Na liście Lavariniego są podstawowe zawodniczki kadry w tegorocznej Lidze Narodów, jak Magdalena Stysiak czy Katarzyna Wenerska, ale również debiutantki - Julia Szczurowska czy Maja Koput. Największą nieobecną jest Martyna Łukasik.

Przyjmująca rozpoczęła sezon od niezłych spotkań w z Belgią i Czechami, ale potem grała coraz mniej. Przeszkadzały jej problemy ze zdrowiem. I prawdopodobnie to one stoją za decyzją Lavariniego, który umieścił swoją podstawową zawodniczkę z poprzednich sezonów tylko na liście rezerwowej. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej, wraz z siedmioma innymi siatkarkami "pozostaje do dyspozycji trenera w przypadku ewentualnych zmian w składzie".

Trzy sprawdziany Polek przed mistrzostwami Europy. A potem walka o medale

Polki rozpoczynają przygotowania w Szczyrku, potem przeniosą się do Spały. Ostatnim etapem przygotowań w kraju będzie Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie. Tam od 11 do 13 sierpnia kadrę czekają sparingi z Włochami, Francją i Ukrainą. Na mistrzostwa Europy do Stambułu reprezentacja wyleci 19 sierpnia. Trzy dni później zainauguruje turniej. Wcześniej Lavarini będzie musiał wybrać ostateczny, 14-osobowy skład na mistrzostwa.

Skład reprezentacji Polski na zgrupowanie w Szczyrku:

Rozgrywające: Alicja Grabka, Katarzyna Wenerska

Atakujące: Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Julia Orzoł, Julita Piasecka

Środkowe: Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Anna Obiała, Sonia Stefanik

Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

Zawodniczki rezerwowe, na szerokiej liście na ME:

Aleksandra Rasińska, Natasza Ornoch, Klaudia Łyduch, Martyna Łukasik, Rozalia Moszyńska, Weronika Szlagowska, Gabriela Makarowska, Julia Bińczycka

Polskie siatkarki, na środku Martyna Łukasik VolleyballWorld materiały prasowe

Martyna Czyrniańska Andrzej Iwańczuk East News

Stefano Lavarini AA/ABACA East News





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