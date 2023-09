Męki polskich siatkarek. Po co przypięły złoty dodatek na strojach? Już wszystko jasne

- Było trudno, bo w pewnym momencie przestaliśmy szanować to, co jest istotne w czasie gry przeciwko Korei. Z nimi nigdy nie ma momentu, w którym możesz przestać grać urozmaiconym atakiem. Dlatego, że Koreanki bardzo dobrze się do tego adaptują, podbijają dużo piłek w obronie. Jeśli więc skupiasz się tylko na sile ataku, bez myślenia o kierunkach, mecz staje się dużo trudniejszy - wyjaśnił trener polskiej kadry, Stefano Lavarini.

Było trudno, bo w pewnym momencie przestaliśmy szanować to, co jest istotne w czasie gry przeciwko Korei.

Polki z kompletem punktów w batalii o igrzyska. We wtorek gramy z Kolumbią

- Zaczęłyśmy ten mecz trochę tak, jak skończyłyśmy ze Słowenią: niekonsekwentnie. Na pewno nie grałyśmy naszej siatkówki. Pozwoliłyśmy rywalkom grać to, co one potrafią bardzo dobrze, co też pokazały. Ale na szczęście wróciłyśmy do rytmu gry i jest 3:1 - dodała Agnieszka Korneluk, jednak z liderek reprezentacji.