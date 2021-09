Szkoleniowiec po starciu z Serbami stwierdził, że szanse na to, by pozostał z drużyną są "bardzo małe". W kraju trwają już spekulacje na temat tego, kto może zostać jego następcą. Wymieniane są kandydatury polskich trenerów, ale i specjalistów z całego świata.

Vital Heynen poprowadzi kobiecą kadrę?

Jakie plany ma Belg? Według ustaleń "Sport.pl" może on ubiegać się o posadę selekcjonera żeńskiej reprezentacji Polski. W ubiegłym tygodniu rozstał się z nią po wieloletniej współpracy Jacek Nawrocki. Pod wodzą tego szkoleniowca "Biało-Czerwone" dotarły niedawno do ćwierćfinału mistrzostw Europy.



Dotąd na giełdzie kandydatów do roli selekcjonera żeńskiej reprezentacji pojawiło się kilka nazwisk. Za faworytów uważani byli Ferhat Akbas czy Stephan Antiga.



Heynen polską kadrę prowadzi od lutego 2018 roku. Obok wywalczonego w niedzielę, brązowego krążka ME zdobył z nią m.in. mistrzostwo świata (2018).



