Mecz Polska - Serbia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dzisiaj o godzinie 13:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Serbia. Mecz siatkarek w Lidze Narodów. Relacja live, wynik

Przed polskimi siatkarkami trzeci mecz tegorocznej Ligi Narodów. Rywalkami "Biało-Czerwonych będą Serbki. Zespół z Bałkanów, podobnie jak zawodniczki Stefano Lavariniego w inauguracyjnym spotkaniu dla siebie odniósł zwycięstwo. Jednak Serbii wystarczyły trzy sety, by pokonać Tajlandię. Polki natomiast wygrały z Belgijkami 3:2.

Po raz ostatni reprezentacja Polski grała z Serbią w maju tego roku podczas turnieju towarzyskiego w Genui. Wówczas Polki zwyciężyły 3:0. Było to drugie nasze zwycięstwo nad tym zespołem z rzędu. W zeszłym roku "Biało-Czerwony" triumfowały z kolei właśnie w meczu Ligi Narodów 3:1. Dziś z pewnością spróbują przedłużyć tę pomyślną serię.

Mecz Polska - Serbia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dzisiaj o godzinie 13:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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