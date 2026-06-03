Mecz Polska - Belgia. Liga Narodów siatkarek na żywo, transmisja, wynik

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek gra dzisiaj z Belgią w ramach Ligi Narodów siatkarek. Jest to pierwsze spotkanie zawodniczek Stefano Lavariniego w tej edycji rozgrywek. O której godzinie grają siatkarki? O której mecz Polska - Belgia? Gdzie oglądać? Siatkówka. Wynik na żywo, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Magdalena Jurczyk i Martyna Łukasik z reprezentacji Polski atakują nad siatką, zawodniczki rywalek próbują blokować.
Magdalena Jurczyk i Martyna Łukasik w barwach reprezentacji Polski siatkarekMateusz SobczakNewspix.pl

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w środę 3 czerwca o godz. 5:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Belgia. Mecz siatkarek w Lidze Narodów. Relacja live, wynik

Reprezentacja Polski w poprzednich trzech edycjach Ligi Narodów za każdym razem zajmowała trzecie miejsce. Teraz "Biało-Czerwone" chciałby z pewnością dojść wreszcie do finału, ale będzie o to raczej ciężko, ze względu na nieobecność kilku siatkarek i przede wszystkim zakończenie kariery sportowej przed dotychczasową kapitankę - Agnieszkę Korneluk.

Polki w tym sezonie mają za sobą turniej towarzyski w Genui. Siatkarki Stefano Lavariniego w jego ramach rozegrały trzy spotkania, przegrywając 2:3 z Turcją i Włochami oraz pokonując 3:0 Serbię.

W pierwszym meczu Ligi Narodów siatkarek 2026 Polki zmierzą się z Belgijkami. Belgia w tym sezonie rozegrała dwa spotkania towarzyskie ze Szwecją. Pierwsze zwyciężyła 3:2, natomiast w drugim przegrała. W ostatnich trzech bezpośrednich starciach nasze siatkarki wygrywały z Belgijkami i miejmy nadzieję, że dziś uda im się przedłużyć tę serię.

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w środę 3 czerwca o godz. 5:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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