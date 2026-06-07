Mecz Chiny - Polska w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet na żywo, wynik

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek gra dzisiaj z Chinami w ramach Ligi Narodów siatkarek. Jest to czwarte spotkanie zawodniczek Stefano Lavariniego w tej edycji rozgrywek. O której godzinie grają siatkarki? O której mecz Chiny - Polska? Gdzie oglądać? Siatkówka kobiet. Wynik na żywo, stream. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Martyna Łukasik atakuje piłkę ponad siatką, dwie rywalki próbują blokować, sędzia obserwuje akcję.
Martyna Łukasik w atakuvolleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Chiny - Polska w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dzisiaj 7 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Chiny - Polska w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Przed polskimi siatkarkami trzeci mecz tegorocznej Ligi Narodów. Rywalkami "Biało-Czerwonych będą gospodynie, czyli Chinki. Zespół z Azji, w przeciwieństwie do zawodniczek Stefano Lavariniego, zaskakująco przegrał w inauguracyjnym spotkaniu dla siebie. Chinki uległy aż 0:3 reprezentacji Czech. Polki natomiast wygrały z Belgijkami 3:2.

Po raz ostatni reprezentacja Polski grała z Chinami w ramach ćwierćfinału zeszłorocznej Ligi Narodów. Wówczas "Biało-Czerwone" zwyciężyły 3:2 i był to już trzeci triumf z rzędu nad siatkarkami z Kraju Środka. Jak będzie tym razem?

Mecz Chiny - Polska w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dzisiaj 7 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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Siatkarki w zielonych i białych strojach świętujące zdobycie punktu podczas meczu, na parkiecie widoczne też zawodniczki drużyny przeciwnej z napisem Polska na koszulkach.
Polskie siatkarki świętowały zwycięstwo z BelgiąVolleyballWorldmateriały prasowe
Dwie siatkarki w zielonych strojach drużyny Polski wyrażają emocje po udanej akcji, podczas gdy zawodniczki przeciwnej drużyny w czarnych strojach znajdują się na parkiecie tuż za siatką, obok piłki do siatkówki.
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