Mecz Chiny - Polska w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dzisiaj 7 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Chiny - Polska w Lidze Narodów. Siatkówka kobiet. O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Przed polskimi siatkarkami trzeci mecz tegorocznej Ligi Narodów. Rywalkami "Biało-Czerwonych będą gospodynie, czyli Chinki. Zespół z Azji, w przeciwieństwie do zawodniczek Stefano Lavariniego, zaskakująco przegrał w inauguracyjnym spotkaniu dla siebie. Chinki uległy aż 0:3 reprezentacji Czech. Polki natomiast wygrały z Belgijkami 3:2.

Po raz ostatni reprezentacja Polski grała z Chinami w ramach ćwierćfinału zeszłorocznej Ligi Narodów. Wówczas "Biało-Czerwone" zwyciężyły 3:2 i był to już trzeci triumf z rzędu nad siatkarkami z Kraju Środka. Jak będzie tym razem?

Mecz Chiny - Polska w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w dzisiaj 7 czerwca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

Polskie siatkarki świętowały zwycięstwo z Belgią VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Jurczyk (z lewej) i Julia Szczurowska w meczu Polska - Belgia VolleyballWorld materiały prasowe





Stefano Lavarini: Cieszę się, że dziewczyny nie zwiesiły głów Polsat Sport