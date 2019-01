ME siatkarek. W środę Polki poznają rywalki

W środę polskie siatkarki poznają rywalki w mistrzostwach Europy, których będą współgospodarzem. Turniej finałowy rozegrany zostanie też w trzech innych krajach - Turcji, na Węgrzech i Słowacji. Losowanie grup odbędzie się w Stambule.

Przed losowaniem Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) - na podstawie najnowszego rankingu - dokonała podziału uczestników na koszyki. Współgospodarze turnieju - Polska, Turcja, Słowacja i Węgry - zostały rozstawione.

Po raz pierwszy w historii do walki o medale staną 24 reprezentacje. W czterech grupach będzie występować sześć zespołów, a nie cztery, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach. Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze reprezentacje.

"Uważam, że te koszyki są zbilansowane, może Azerbejdżan zasługiwałby na to, by być w drugim, a nie w trzecim. Można trafić na wymagającą grupę, ale też siła wielu reprezentacji zależeć będzie od tego, czy ich liderki, gwiazdy wystąpią w tym turnieju" - powiedział selekcjoner "Biało-Czerwonych" Jacek Nawrocki.

Jego zdaniem, faworytami będą drużyny z pierwszego koszyka: broniąca tytułu Serbia, Rosja, Włochy, Holandia oraz Turcja.

"My przede wszystkim musimy dobrze zagrać, żeby zaistnieć w tych mistrzostwach. Wyjście z grupy może nie będzie stanowić kłopotu, ale by myśleć o kolejnym awansie, to warto zająć jak najwyższe miejsce. Marzy nam się, aby zagrać co najmniej do końca turnieju w Polsce, czyli dotrzeć do ćwierćfinału" - podkreślił Nawrocki.

Podobnie jak podczas mistrzostw Starego Kontynentu 10 lat temu, Polki wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie, w której odbędą się również spotkania 1/8 finału i ćwierćfinały. Na Węgrzech i Słowacji rozegrana zostanie tylko runda grupowa, a w Turcji wszystkie fazy turnieju łącznie z półfinałami i finałem zaplanowanym na 8 września.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Serbia, Rosja, Włochy, Holandia



Koszyk 2: Niemcy, Belgia, Bułgaria, Chorwacja



Koszyk 3: Białoruś, Ukraina, Azerbejdżan, Francja



Koszyk 4: Rumunia, Hiszpania, Finlandia, Portugalia



Koszyk 5: Szwajcaria, Słowenia, Grecja, Estonia

Autor: Marcin Pawlicki