Serbskie siatkarki po raz drugi z rzędu mistrzyniami Europy. W wielkim finale rozegranym w Ankarze obrończynie tytułu pokonały Turcję 3:2. Polska zajęła czwarte miejsce. O brąz "Biało-Czerwone" przegrały z Włoszkami 0:3.

Serbki były głównymi faworytkami do złota i tej roli wywiązały się koncertowo. Aktualne mistrzynie świata nie przegrały ani jednego spotkania.



Z finałowymi rywalkami podopieczne Zorana Terzicia zmierzyły się na zakończenie rywalizacji w grupie A, wygrywając 3:1.



Turczynki, które w półfinale poradziły sobie z Polkami, liczyły na udany rewanż, a pomóc im w tym miał gorący doping kibiców.



Serbki mają jednak w swoim składzie niesamowity duet Tijana Boszković - Brankica Mihajlović. Już na początku pojedynku obie zawodniczki pokazały moc w ataku i na zagrywce. Dzięki ich postawie siatkarki z Bałkanów prowadziły 9:6. Z akcji na akcję coraz lepiej radziły sobie jednak gospodynie. Po ataku Meryem Boz na tablicy wyników był remis 9:9.



Znakomity fragment Turczynki miały, kiedy w polu zagrywki stanęła Naz Aydemir. Z jej serwisem Serbki miały duże kłopoty. Z wysokich piłek nie radziła sobie nawet taka gwiazda jak Boszković. Zawodniczki Giovaniego Guidettiego "odskoczyły" na 19:14. Świetna seria pewnie trwałaby dalej, gdyby z drugiej linii nie przestrzeliła Hande Baladin. Wypracowana przewaga wystarczyła, żeby Turczynki wygrały inauguracyjną partię 25:21.



Od początku drugiego seta ciężar zdobywania punktów wzięły na siebie Boszković i Mihajlović. Serbki prowadziły 4:1, 10:5, 17:12 i 21:14. Wydawało się, że rywalki już się nie podniosą. Tymczasem Turczynki ruszyły w pościg. Niesione dopingiem fanów zbliżyły się na 18:22 (zablokowana Boszković), a za chwilę na 21:23 (kontrę skończyła Gozde Yilmaz). Trener Terzić wziął czas, żeby wybić z rytmu przeciwniczki i to mu się udało. Końcówka należała do Serbek, które wygrały 25:21.



Trzeci set miał podobny przebieg, co drugi. Również na początku mistrzynie świata wypracowały dużą przewagę za sprawą Boszković i Mihajlović. Tym razem jednak Turczynki wcześniej zabrały się za odrabianie strat. "Przyciśnięte" Serbki zaczęły popełniać błędy. Po nieudanym ataku Boszković z ich przewagi nic nie zostało (15:15). W decydujących fragmentach górę wzięło doświadczenie obrończyń tytułu. Kiedy asa zaserwowała Stefana Veljković, Serbki prowadziły 22:18. Szansy nie zmarnowały, a ostatni punkt w tym secie był dziełem Silviji Popović (25:21).

Jeden set dzielił Serbki od złota. Turczynki jednak nie zamierzały ułatwiać im zadania. Toczyły zażartą walkę do stanu 9:9. Wtedy mistrzynie świata wrzuciły piąty bieg i wyszły na prowadzenie 12:9. Nie trwało to długo. Sygnał do ataku dała Ebrar Karakurt, która popisała się znakomitym atakiem i efektownym blokiem. W pojedynkę zatrzymała Mihajlović. Za moment pomyliła się Boszković i to Turcja prowadziła 13:12.



Siatkarki Terzicia spokojnie przeczekały natarcie rywalek i same przeszły do kontrofensywy. Boszković atakowała z pełną mocą. Na dodatek świetnie funkcjonował blok Serbek. Przewaga znów była po stronie obrończyń tytułu (17:14). Na tym jednak emocje się nie skończyły. Turczynki znów odrobiły straty (19:18). Terzić wpuścił na boisko Biankę Busę, żeby poprawić przyjęcie, ale ta zawodniczka wyprowadziła swój zespół na prowadzenie znakomitą zagrywką (21:19). Sytuacja ponownie odwróciła się na korzyść Turczynek, kiedy kontrę skończyła Boz (22:21). Terzić wziął czas, ale po powrocie na boisko zablokowana została Boszković (23:21). Setbola gospodyniom dała Yilmaz. W następnej akcji znów zatrzymana została Boszković i na trybunach zapanowało szaleństwo. Turczynki bowiem wygrały 25:22 i wyrównały na 2:2 w setach.

Turczynki złapały wiatr w żagle i znakomicie rozpoczęły tie-breaka. Szybko objęły prowadzenie 5:2. Chwilę później popełniły jednak dwa błędy w ataku. Gospodynie na bezpieczny dystans odskoczyły za sprawą świetnej zagrywki Karakurt (7:4). Tym samym odpowiedziała Boszković, ale w lepszych humorach strony boiska zmieniały Turczynki (8:6). Bohaterką kolejnych akcji została Busa, która swoją zagrywką doprowadziła od stanu 6:9 do 11:9. As Boz dał Turcji remis 11:11. Ostatnie fragmenty należały do Serbek. Mihajlović sprytną kiwką po bloku dała meczbola (14:12). Za sprawą Yilmaz gospodynie jeszcze się obroniły. Kropkę nad "i" Serbki postawiły z pomocą rywalek. Turczynki wpadły w siatkę i ten sposób Serbia wygrała piątego seta 15:13 i cały mecz 3:2.



Turcja - Serbia 2:3 (25:21, 21:25, 21:25, 25:22, 13:15)