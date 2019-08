Polskie siatkarki grają w łódzkiej Atlas Arenie z Włoszkami w swoim ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

"Biało-Czerwone" po trzech zwycięstwach z rzędu musiały przełknąć gorycz porażki. Po pięciosetowym boju podopieczne Jacka Nawrockiego przegrały w środę z Belgią 2:3. Wprawdzie Polki już wcześniej zapewniły sobie awans do 1/8 finału, ale skomplikowały sobie sytuację w tabeli. Spadły na trzecie miejsce, a to oznacza, że w kolejnej rundzie mogą trafić na groźne Rosjanki.



Żeby uniknąć starcia ze "Sborną" Polki muszą pokonać Włoszki. Zadanie niezwykle trudne do zrealizowania, bo siatkarki z Italii należą do faworytek czempionatu, co zresztą potwierdziły dotychczasowe wyniki. Wicemistrzynie świata nie straciły jeszcze seta w trwającym turnieju.



"Włoszki pokazały już w Łodzi, że są kandydatem do medalu. Ale mam nadzieję, że wyjdziemy na boisko, żeby się im nie dać. Na pewno z naszej strony nie zabraknie walki" - mówiła rozgrywająca reprezentacji Polski Joanna Wołosz, która na co dzień występuje w ekipie mistrza Włoch Imoco Volley Conegliano.

Polski zespół przystąpił do tego pojedynku z jedną zmianą. Miejsce Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej zajęła Klaudia Alagierska. Włoszki wystąpiły w najmocniejszym zestawieniu.

Pierwszy punkt w tym spotkaniu był dziełem Magdaleny Stysiak. Na tym Polki nie poprzestały. "Biało-Czerwone" wywierały presję na rywalkach zagrywką i bardzo dobrze ustawiały blok. Zaskoczone Włoszki nie wiedziały co się dzieje i popełniały masę błędów. Nawet taka gwiazda jak Paola Egonu atakowała po autach. Polki prowadziły 3:0, 5:2, 10:4. "Biało-Czerwone" grały koncertowo, zwłaszcza w polu zagrywki. O tym, że Stysiak potrafi mocno serwować, wiadomo nie od dziś. Udowodniła to zresztą przeciwko Italii. Znakomitą serię miała jednak Malwina Smarzek-Godek, która popisała się trzema asami z rzędu. Przewaga naszego zespołu wynosiła wówczas aż osiem punktów (19:11).



Na dodatek dopisywało nam także szczęście, jak przy stanie 21:13, kiedy po zagrywce Agnieszki Kąkolewskiej piłka zahaczyła o taśmę i spadła na boisko Włoszek. Wicemistrzynie świata nie miały nic do powiedzenia. W pierwszej partii zostały zmiecione z boiska. Setbola Polki miały po efektownej krótkiej w wykonaniu Alagierskiej. Seta, wygranego przez "Biało-Czerwone" 25:14, zakończył nieudany atak Egonu. Warto również podkreślić znakomite rozegranie Joanny Wołosz.

Polska - Włochy 1:0 (25:14, 19:25, 0:0) - koniec II seta

Polska: Joanna Wołosz, Malwina Smarzek-Godek, Klaudia Alagierska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk, Maria Stenzel (libero) oraz Marlena Kowalewska



Włochy: Indre Sorokaite, Ofelia Malinov, Raphaela Folie, Cristina Chirichella, Miriam Sylla, Paola Egonu, Monica De Gennaro (libero) oraz Alessia Orro, Sylvia Nwakalor

