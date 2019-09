Polskie siatkarki grają w łódzkiej Atlas Arenie z Hiszpanią w meczu 1/8 finału. Na zwyciężczynie czeka już w ćwierćfinale reprezentacja Niemiec. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

- Mamy wymarzoną drogę do półfinału - mówiła po zwycięstwie nad Włoszkami atakująca reprezentacji Polski Malwina Smarzek-Godek. Wygrana z wicemistrzyniami świata 3:2 na zakończenie fazy grupowej sprawiła, że "Biało-Czerwone" uniknęły w 1/8 finału groźnych Rosjanek.



W nagrodę o najlepszą ósemkę walczą z Hiszpanią. Dla siatkarek z Półwyspu Iberyjskiego, które na mistrzostwa Europy wróciły po sześciu latach przerwy, już sam występ w 1/8 finału jest dużym sukcesem. Z Polkami zagrają o historyczne osiągnięcie, bo do tej pory w imprezie tej rangi jeszcze nigdy nie dotarły do "ósemki".



Nie było niespodzianki w pierwszym meczu 1/8 finału w Łodzi. Niemki pewnie wygrały ze Słowenią 3:0 i czekają na Polki lub Hiszpanki.

Początek spotkania pokazał, że to wcale nie musi był łatwy pojedynek dla "Biało-Czerwonych". Wprawdzie Polki prowadziły 2:0, 5:3, ale rywali doprowadziły do remisu 6:6. W naszym zespole przede wszystkim szwankowało przyjęcie zagrywki. Problemy były też ze zdobyciem punktu w pierwszej akcji. Nawet ataki Smarzek-Godek były podbijane. Hiszpanki absolutnie nie przestraszyły się gorącego dopingu i faworyzowanych Polek. Podopieczne Jacka Nawrockiego musiały się sporo napracować, żeby złamać opór przeciwniczek. Atomowy atak Magdaleny Stysiak z prawego skrzydła też nie zrobił na nich wrażenia.

Przewagę nasz zespół zbudował, kiedy w polu zagrywki stanęła Klaudia Alagierska. Następnie Hiszpanki zaczęly seryjnie popełniać błędy. Często w ataku myliła się zwłaszcza Ana Escamilla. Polki "odskoczyły" na pięć punktów przewagi (17:12). Chyba za wcześnie "Biało-Czerwone" uwierzyły, że seta mają już w kieszeni, bo pozwoliły Hiszpankom odrobić część strat (19:17). Trener Nawrocki poprosił o przerwę, żeby zmobilizować nasze zawodniczki. Przyniosło to skutek. Końcówka zdecydowanie należała do Polek. Trzeba przyznać, że pomogły też rywalki, które myliły się na potęgę. Ostatni punkt w tym secie, wygranym przez Polki 25:20, zdobyła Smarzek-Godek.



Polska: Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Joanna Wołosz, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek-Godek, Maria Stenzel (libero) oraz Paulina Maj-Erwardt (libero), Martyna Grajber, Agnieszka Kąkolewska

Hiszpania: Aina berbel, Maria Corral Bouza, Jessica Rivero, Mabel Caro Garcia, Maria Segura, Ana Escamilla, Alba Sanchez (libero) oraz Patricia Llabres (libero), Helia Gonzalez