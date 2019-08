ME siatkarek. Trwa mecz Belgia - Polska

Polskie siatkarki walczą z Belgijkami w swoim czwartym meczu mistrzostw Europy. Śledź przebieg spotkania z Interią.

"Biało-Czerwone" mają na koncie komplet zwycięstw, dzięki czemu są już pewne awansu do 1/8 finału. Nasz zespół wygrał z Portugalią i Słowenią (po 3:0) oraz Ukrainą (3:1). Teraz jednak podopieczne trenera Jacka Nawrockiego czeka znacznie trudniejsze zadanie.



Belgijki także mają już zapewniony awans. We wcześniejszych odniosły trzy zwycięstwa - z Ukrainą i Słowenią (po 3:0), Portugalią (3:1) oraz przegrały z Włochami (0:3).



Jeśli więc nasze siatkarki dzisiaj wygrają, będą walczyć w czwartek z Włoszkami o pierwsze miejsce w grupie B.

I set



Mecz rozpoczął się od udanego ataku Magdaleny Stysiak, która dała Polsce prowadzenie. Belgijki jednak nie zamierzały pozwolić swoim rywalkom na zdobycie większej przewagi. Obie ekipy miały problem z kończeniem ataków przy swoim serwisie i punktowały na zmianę. Stan ten zmienił się dopiero przy wyniku 8-7 dla reprezentantek Belgii, po tym jak jedna z nich popisała się asem serwisowym. Dobrze wyglądał na początku pierwszego seta blok naszych siatkarek, sprawiający rywalkom niemałe problemy. Kibice mogli oglądać kilka widowiskowych, długich wymian, wynikających z dobrej gry w obronie obu drużyn, ale i małej nieporadności w ataku. Mecz, zgodnie z przewidywaniami był niezwykle zacięty - ani Polki, ani Belgijki nie zdołały wypracować przewagi większej niż dwa punkty.

Tak było do pewnego momentu. Po ataku Malwiny Smarzek-Godek i przerwie w grze przy stanie 16-14, Polki zdołały odskoczyć przeciwniczkom na kolka oczek. Po nieudanym ataku Belgijki polskiego pochodzenia - Kai Grobelnej - nasze siatkarki prowadziły już pięcioma punktami. Przewaga ta nieco później stopniała, przez co trener Jacek Nawrocki zdecydował się pod koniec seta wziąć czas. Chwila przerwy dobrze zrobiła naszym reprezentantkom. Ważny atak skończyła w końcówce Natalia Mędrzyk, później dobrze zadziałał blok, a po nieudanej zagrywce Belgijek Polki wygrały pierwszą partię 25:20.



II set



Drugi set, podobnie jak pierwszy, otworzył dobry atak Stysiak, która mądrze obiła blok i dała Biało-Czerwonym prowadzenie. Później do głosu doszły Belgijki, a Dominika Sobolska zapewniła im prowadzenie 4:2.



Belgia - Polska 5:3 - trwa II set

Belgia - Polska 0:1 (20:25)