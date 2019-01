Słowenki będą pierwszymi rywalkami Polek w mistrzostwach Europy, które potrwają od 23 sierpnia do 8 września. Na zakończenie pierwszej rundy podopieczne Jacka Nawrockiego zmierzą się z faworytkami grupy B wicemistrzyniami świata Włoszkami.

Po raz pierwszy w historii gospodarzami mistrzostw Europy są cztery kraje: Polska, Węgry, Słowacja i Turcja. W środę w Stambule odbyło się losowanie grup. "Biało-Czerwone", jako jeden z organizatorów, były rozstawione. W grupie B Polki zmierzą się z Włoszkami, Belgijkami, Ukrainkami, Portugalkami i Słowenkami.



Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) podała terminarz ME. Na początek zmagań nasze siatkarki zmierzą się ze Słowenkami, a mecz odbędzie się 23 sierpnia. Dzień później po drugiej stronie siatki staną Portugalki. Następnym rywalem Polek będą Ukrainki (26 sierpnia). Pojedynki z najmocniejszymi rywalami w grupie, czyli z Belgią i Włochami czekają "Biało-Czerwone" na zakończenie fazy grupowej. Z Belgijkami Polki rywalizować będą 28 sierpnia, a w wicemistrzyniami świata 29 sierpnia.



Z każdej grupy do kolejnej rundy awansują po cztery najlepsze zespoły. W tej fazie ME zespoły z "polskiej" grupy trafią na drużyny z grupy D, w której znalazły się: Słowacja, Rosja, Niemcy, Białoruś, Hiszpania i Szwajcaria. Rywalizacja toczyć będzie się na krzyż, czyli pierwszy z czwartym, drugi z trzecim itd. Zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów.



Polki swoje mecze będą rozgrywać łódzkiej Atlas Arenie. Półfinały i spotkania o medale zostaną rozegrane w Ankarze.



Terminarz grupy B:

23 sierpnia (piątek)

Belgia - Ukraina

Włochy - Portugalia

Polska - Słowenia



24 sierpnia (sobota)

Belgia - Słowenia

Portugalia - Polska



25 sierpnia (niedziela)

Słowenia - Portugalia

Ukraina - Włochy



26 sierpnia (poniedziałek)

Włochy - Belgia

Polska - Ukraina



27 sierpnia (wtorek)

Włochy - Słowenia

Portugalia - Belgia



28 sierpnia (środa)

Belgia - Polska

Ukraina - Słowenia



29 sierpnia (czwartek)

Polska - Włochy

Portugalia - Ukraina





Podział na grupy ME:

Grupa A: Turcja, Serbia, Bułgaria, Francja, Finlandia, Grecja

Grupa B: Polska, Włochy, Belgia, Ukraina, Portugalia, Słowenia

Grupa C: Węgry, Holandia, Chorwacja, Azerbejdżan, Rumunia, Estonia

Grupa D: Słowacja, Rosja, Niemcy, Białoruś, Hiszpania, Szwajcaria

RK