Porażka Rosji z Niemcami (2:3) to dotychczas największa sensacja mistrzostw Europy siatkarek rozgrywanych w Bratysławie oraz trzech innych miastach - Łodzi, Ankarze i Budapeszcie. Polki w swoim trzecim spotkaniu pokonały Ukrainki 3:1.

W stolicy Słowacji jedyną małą niespodzianką była jak dotąd niedzielna porażka Białorusi z Hiszpanią 1:3. Czwarty dzień rywalizacji przyniósł już sensację sporego kalibru. Jeden z głównych kandydatów do medalu Rosja uległa Niemcom 2:3. "Sborna" to najbardziej utytułowana reprezentacja w historii ME, sięgała po złote medale m.in. w 2013 i 2015 roku.

Sześć lat temu Rosjanki w finale czempionatu pokonały w Berlinie gospodynie turnieju 3:1. Dopiero w tegorocznej edycji ME los skojarzył oba zespoły i Niemki się zrewanżowały. Pojedynek miał bardzo różne oblicza, w drugim secie Rosja przegrywała 13:19, by później objąć prowadzenie 21:20. Ostatnie pięć akcji wygrały jednak Niemki, które triumfowały także w trzeciej, najbardziej emocjonującej partii.

Siatkarki "Sbornej" po gładkim wygraniu czwartej odsłony, w tie-breaku prowadziły 3:1. Potem inicjatywa należała już do przeciwniczek, które dzięki wygranej zameldowały się już w 1/8 finału. Sporo emocji towarzyszyło również drugiemu meczowi. Współgospodynie turnieju Słowaczki po ponaddwuipółgodzinnej walce pokonały Białorusinki 3:2, choć przegrywały już 0:2, i też są już pewne udziału w najlepszej "16" imprezy.

Wyniki tych meczów są niezwykle istotne dla zespołów z "polskiej" grupy, bowiem w 1/8 finału drużyny występujące w Bratysławie i Łodzi będą łączyć się w pary (1B-4D, 2B-3D, itd). W Atlas Arenie nie było niespodzianek, Włoszki bez straty seta pokonały Belgijki. Z kolei "Biało-Czerwone" musiały się trochę namęczyć, by pokonać Ukrainki (3:1) i zanotować trzecie zwycięstwo w turnieju. Włoszki i Polki są też już pewne awansu do kolejnej rundy.

W innych grupach Serbia i Turcja mają na koncie po trzy wygrane i wystąpią w 1/8 finału, podobnie jak Holandia (grupa C), która ma komplet zwycięstw w grupie D.

Po raz pierwszy w historii w czempionacie Starego Kontynentu występują 24 reprezentacje. Również pierwszy raz turniej rozgrywany jest w czterech krajach - Polsce, Turcji, na Węgrzech i Słowacji. Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły. Decydujące o medalach pojedynki odbędą się w Ankarze 7 i 8 września.

Wyniki poniedziałkowych spotkań:

grupa A (Ankara)

Francja - Serbia 1:3 (19:25, 13:25, 25:17, 23:25)



Turcja - Bułgaria 3:1 (25:21, 25:11, 20:25, 18:25)

Tabela

1. Serbia 3 9 9-2

2. Turcja 3 8 9-3

3. Grecja 3 6 6-4

4. Francja 3 6 6-4

5. Bułgaria 3 1 4-9

6. Finlandia 3 1 3-9

grupa B (Łódź)

Włochy - Belgia 3:0 (25:18, 25:21, 25:23)



Polska - Ukraina 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

Tabela

1. Włochy 3 9 9-0

2. Polska 3 9 9-1

3. Belgia 3 6 6-3

4. Słowenia 3 3 3-6

5. Ukraina 3 0 1-9

6. Portugalia 3 0 0-9

grupa C

Holandia - Chorwacja 3:0 (25:16, 25:18, 25:23)



Węgry - Azerbejdżan 0:3 (21:25, 15:25, 22:25)

Tabela

1. Holandia 3 9 9-0

2. Rumunia 3 6 6-5

3. Azerbejdżan 3 5 6-5

4. Chorwacja 3 4 5-7

5. Węgry 3 3 4-6

6. Estonia 3 0 2-9

grupa D

Niemcy - Rosja 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11)

Słowacja - Białoruś 3:2 (22:25, 22:25, 25:17, 25:18 16:14)

Tabela



1. Słowacja 3 8 9-2

2. Niemcy 3 8 9-3

3. Rosja 3 7 8-3

4. Hiszpania 3 3 4-7

5. Białoruś 3 1 3-9

6. Szwajcaria 3 0 0-9

Autor: Marcin Pawlicki