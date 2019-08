Polskie siatkarki walczą z Portugalią w swoim drugim meczu mistrzostw Europy. Śledź przebieg meczu z Interią!

Portugalia to kopciuszek żeńskiej siatkówki, ale wykorzystała szansę, jaką dała Europejska Federacja Siatkówki powiększając stawkę uczestników mistrzostw z 16 do 24. Jej debiut na ME nie wypadł okazale, ale zespół prowadzony przez Jose Francisco Santosa "na dzień dobry" trafił na jednego z faworytów - Włoszki. Wicemistrzynie świata w 62 minuty bez większych kłopotów wygrały 3:0.

Dzięki dwóm udanym atakom z rzędu Portugalki odrobiły pierwsze straty (4:4), ale nasz zespół zaczynał łapać rytm gry i już po chwili trener Portugalii - Jose Francisco Santos poprosił o czas, bo jego zespół przegrywał 5:10.

Nasze reprezentantki straciły trzy punkty z rzędu (13:22), w tym dwa bezpośrednio po zagrywce Vanessy Iolandy Rodrigues, ale szybko opanowały sytuację i wygrały pierwszą partię do 14 po 23 minutach walki.

Początek drugiej partii nie był łatwy dla "Biało-Czerwonych". Długo musiały gonić wynik, ale od stanu 7:8 zdobyły trzy punkty z rzędu i po bloku Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej, trener Portugalek wziął czas widząc, że sytuacja przybiera zły obrót dla jego zawodniczek.

Od tego momentu Polki konsekwentnie powiększały przewagę. Gdy na zagrywce stanęła Martyna Grajber, nasze siatkarki zdobyły siedem punktów z rzędu. Portugalki miały problem z przyjęciem, a wszedł na wysokie obroty i wygrał drugą partię do 16.

Właśnie w zagrywce były największe rezerwy w grze Polek w pierwszych dwóch setach. W pozostałych elementach wyraźnie górowały nad rywalkami. Skutecznie punktowała Katarzyna Zaroślińska-Król (dziewięć "oczek" w dwóch pierwszych setach).

Portugalia - Polska 0-2 (14:25, 16:25, 1:2 - trwa III set