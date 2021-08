​ME siatkarek. Polska - Ukraina. Gdzie oglądać? Transmisja TV

Po zajęciu drugiego miejsca w grupie B z bilansem czterech zwycięstw (3:1 z Niemkami, 3:1 z Czeszkami, 3:1 z Hiszpankami) oraz jednej porażki (1:3 z Bułgarią), polskie siatkarki trafiły na w rundzie pucharowej na trzecią ekipę grupy D, czyli Ukrainę.

Zwycięzca starcia Polska - Ukraina awansuje do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Turcja - Czechy. Mecze 1/8 finału ME siatkarek 2021 są rozgrywane od soboty do poniedziałku w Belgradzie (drużyny z grup A i C) oraz Płowdiw (drużyny z grup B i D).

ME siatkarek 2021. Polska - Ukraina. Transmisja TV i stream online

Podopieczne trenera Jacka Nawrockiego są faworytkami. - O dziewczynach mogę mówić tylko w samych superlatywach. Stanęły na wysokości zadania, choć oczywiście można by się doszukać pewnych mankamentów - ocenił występ w fazie grupowej swoich podopiecznych selekcjoner Nawrocki.

Transmisja meczu Polska - Ukraina w niedzielę 29 sierpnia od godziny 19.20 w Polsacie Sport, Super Polsacie i na Ipla.tv