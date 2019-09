Awans do ćwierćfinału będzie stawką niedzielnego meczu polskich siatkarek z Hiszpankami w 1/8 finału mistrzostw Europy. "Jeśli zagramy jak potrafimy, to wszystko powinno pójść po naszej myśli" - przyznała przed spotkaniem w łódzkiej Atlas Arenie kapitan kadry Agnieszka Kąkolewska.

Polki w niedzielę zamierzają wykorzystać szansę, którą same sobie stworzyły. Dzięki sprawieniu niespodzianki, jaką była wygrana z Włoszkami 3:2 w ostatnim meczu grupowym, na początku fazy pucharowej uniknęły gry z zawsze groźną Rosją i trafiły na teoretycznie łatwiejszego rywala z Półwyspu Iberyjskiego.

"Marzymy o grze dalej, ale nikt nam niczego nie da za darmo. Teraz przed nami Hiszpania i w ten pojedynek musimy włożyć sto procent motywacji i skupienia. Mamy tylko jeden cel i jeśli zagramy jak potrafimy, odrzucimy je zagrywką, to wszystko powinno pójść po naszej myśli" - oceniła Kąkolewska.

Dla Hiszpanek, które na mistrzostwa Europy wróciły po sześciu latach przerwy, już sam występ w 1/8 finału jest dużym sukcesem. Z Polkami zagrają o historyczne osiągnięcie, bo do tej pory w imprezie tej rangi jeszcze nigdy nie dotarły do "ósemki". "Gra w 1/8 finału ME jest spełnieniem marzeń. Nie miałyśmy do tej pory okazji, aby występować na tym poziomie zbyt często" - przyznała kapitan niedzielnych rywalek Polek Helia Gonzalez.

W swojej grupie zajęły czwartą pozycję, dzięki wygranym z Białorusią (3:1) i Szwajcarią (3:2). W starciach ze znaczącymi coś w Europie ekipami Rosji, Niemiec i Słowacji udało im się zwyciężyć tylko w jednym secie.

Dla reprezentacji Polski rywal z południa Europy jest dość egzotyczny, ale jak przyznaje trener Jacek Nawrocki, sztab biało-czerwonych wie już o nim wszystko. Podkreśla, że nie można lekceważyć tej drużyny, przede wszystkim ze względu na mocną zagrywkę.

"To ofensywnie grający zespół. W ataku brylują dwie pochodzące z Kuby zawodniczki, a Ana Escamilla potrafi +strzelać+. Ich największym atutem jest jednak zagrywka. Dlatego musimy być gotowi na dobrą grę w przyjęciu i w polu serwisowym, aby odrzucić je od siatki" - wskazał klucz do zwycięstwa opiekun biało-czerwonych.

Mecz Polski z Hiszpanią w Atlas Arenie rozpocznie się o godz. 20.30. Wcześniej jeden z tych zespołów pozna rywala w ćwierćfinale, bo o godz. 18 w łódzkiej hali zaplanowano mecz Niemcy - Słowenia. Triumfatorzy tych spotkań zagrają w środę również w Łodzi. (PAP)

