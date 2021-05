W Belgradzie odbyło się losowanie grup mistrzostw Europy siatkarek. Reprezentacja Polski trafiła na Bułgarki, Niemki, Hiszpanki, Czeszki i Greczynki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Maria Stenzel wyjaśniła tajemniczy zwrot Jacka Nawrockiego (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Czempionat Starego Kontynentu zostanie rozegrany w czterech krajach: Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Najlepsze europejskie zespoły będą walczyć o mistrzowski tytuł od 18 sierpnia do 4 września.



Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły z czterech grup.



Tytułu bronią Serbki. Dwa lata temu "Biało-Czerwone" zajęły czwarte miejsce.



Już wkrótce podopieczne Jacka Nawrockiego czeka występ w Lidze Narodów, która odbędzie się w tzw. bezpiecznej bańce we włoskim Rimini. Pierwszy mecz w tegorocznej edycji LN Polki rozegrają 25 maja, a ich rywalkami będą Włoszki.



Wyniki losowania grup ME siatkarek 2021:

Reklama

Grupa A (Belgrad): Serbia, Azerbejdżan, Rosja, Belgia, Francja, Bośnia i Hercegowina



Grupa B (Płowdiw): Bułgaria, Polska, Niemcy, Hiszpania, Czechy, Grecja



Grupa C (Zadar): Chorwacja, Włochy, Białoruś, Słowacja, Węgry, Szwajcaria



Grupa D (Kluż): Rumunia, Turcja, Holandia, Ukraina, Finlandia, Szwecja

RK