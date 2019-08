Reprezentacja Polski siatkarek w pierwszym meczu grupy B na mistrzostwach Europy podejmują w Łodzi Słowenię. Liczymy na świetny początek podopiecznych trenera Jacka Nawrockiego. Śledź przebieg spotkania razem z Interią.

Po raz pierwszy w historii w imprezie biorą udział 24 drużyny, a tytułu mistrzyń globu bronią Serbki. Również po raz pierwszy turniej jest rozgrywany w aż czterech krajach: Polsce, Turcji (Ankara), na Słowacji (Bratysława) i Węgrzech (Budapeszt).

Dziesięć lat temu, również w Atlas Arenie, nasze siatkarki sięgnęły po brązowy medal czempionatu Starego Kontynentu. Był to ostatni "krążek" Polek w imprezach rangi międzynarodowej. Czy po dekadzie "Biało-Czerwonym" uda się wrócić na podium?

Selekcjoner naszego zespołu Jacek Nawrocki nieco obawia się specyfiki pierwszego spotkania. Jednak wierzy, że zespół poradzi sobie z presją i od pewnego zwycięstwa, jak przystało na zdecydowanego faworyta, zainauguruje grupowe zmagania.



Trenerem dzisiejszego rywala, reprezentacji Słowenii, która dopiero po raz drugi gra w ME, jest dobrze znany z pracy w polskich klubach Włoch Alessandro Chiappini.

We wcześniejszych meczach w "polskiej grupie" Belgijki łatwo pokonały Ukrainki 3:0, a Włoszki równie efektownie 3:0 rozprawiły się z rywalkami z Portugalii.

W fazie grupowej "Biało-Czerwone" zmierzą się jeszcze z debiutującą na ME Portugalią, Ukrainą, Belgią i Włochami. Cztery najlepsze ekipy awansują do 1/8 finału. W tej fazie turnieju ekipy z grupy A zmierzą się z drużynami z grupy C według schematu A1-C4, A2-C3, A3-C2, A4-C1. W identyczny sposób połączą się reprezentacje z grupy B i D. Zwycięzcy awansują do ćwierćfinału. Każde z miast będzie gospodarzem dwóch pojedynków 1/8 finału. Z kolei po dwa ćwierćfinały rozegrane zostaną w Łodzi i Ankarze. Decydujące o medalach spotkania odbędą się w Ankarze 8 i 9 września.

Polki rozpoczęły mecz od dwóch skutecznych ataków na środku siatki. Najpierw skutecznie zaatakowała Zuzanna Efimienko-Młotkowska, a następnie Agnieszka Kąkolewska. Gdy rywalki odpowiedziały punktem, pierwszy pokaz siły w tym spotkaniu zaprezentowała Marzena Smarzek-Godek, kończąc trudną piłkę efektownym zbiciem. Przy stanie 4:2 świetnie w bloku spisała się Kąkolewska, znakomicie "czapując" rywalkę. Podwójny blok Smaczek-Godek i Kąkolewskiej po chwili znów przyniósł skutek, tym razem za sprawą tej pierwszej. A już pojedynczy blok naszej atakującej na Scuce zrobił wielkie wrażenie (8:3). W tym momencie trener Chiappini poprosił o pierwszą przerwę na żądanie.

Po powrocie na parkiet nasze zawodniczki straciły trzy kolejne punkty i prowadzenie w mgnieniu oka stopniało. Dalsze odrabianie strat rywalek zastopowała Grudina, zagrywając z pola serwisowego w siatkę. Jednak tak szybko, jak przewaga stopniała, równie prędko została przez Polki odrobiona (11:6) po błędach przeciwniczek, w tym w ataku. "Biało-Czerwone" łapały wiatr w żagle i powiększały prowadzenie, które po dwóch skutecznych atakach Natalii Mędrzyk i błędzie Evy Mori w ataku wzrosło do 16:8. Przy tym wyniku szkoleniowiec Słowenek po raz drugi poprosił o czas.



Dominacja naszych siatkarek trwała w najlepsze, Polki "trzymały" koncentrację i po ataku Smarzek-Godek zbudowały dziesięciopunktowe prowadzenie (20:10). "Biało-Czerwone" radziły sobie nawet w trudnych sytuacjach. Joanna Wołosz potrafiła wystawić piłkę jedną ręką, a Kąkolewska na swoim zasięgu nie dała szans przeciwniczkom.

Na bezradność rywalek aż żal było patrzeć, ale Polki nie myślały się zatrzymywać. Po bloku Smarzek-Godek miały pierwszą piłkę setową (24:11), z której Słowenki dały radę się wybronić. Kropkę nad "i" postawił nasz blok, a konkretnie Grajber i efektowna wygrana w otwierającej partii stała się faktem.



Druga partia rozpoczęła się od udanego ataku rywalek, a konkretnie Darji Erzen, na co od razu odpowiedziała Smarzek-Godek. Przeciwniczki po chwili ponownie wyszły na prowadzenie, po skutecznym serwisie Izy Mlakar, między naszą libero i Grajber (2:3). Gdy w aut zaatakowała Kąkolewska, przewaga rywalek wzrosła do dwóch "oczek" (3:5).

Słowenki obudziły się i poczynały sobie z coraz większym animuszem, zmuszając nasz zespół do coraz większego wysiłku. Obie drużyny długą akcję zafundowały kibicom przy stanie 7:8, a Grajber obiła pojedynczy blok rywalek. Walka o odzyskanie prowadzenia udała się dopiero, gdy dziewiąty punkt z ataku zdobyła Mędrzyk. Nasza przyjmująca była wiodącą zawodniczką w kolejnych akcjach. Najpierw dała się zatrzymać na podwójnym bloku, a po chwili zrehabilitowała się i przebiła przez ręce przeciwniczek.





Polska - Słowenia 12:11 (25:12) - trwa II set



Polska: Grajber, Kąkolewska, Efimienko-Młotkowska, Wołosz, Mędrzyk, Smarzek-Godek, Stenzel (l)



Słowenia: Mori, Grudina, Vovk, Mlakar, Scuka, Planisec, Janezic (libero).