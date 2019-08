Debiutująca w mistrzostwach Europy Portugalia będzie kolejnym rywalem polskich siatkarek w mistrzostwach Europy, które w piątek rozpoczęły się w Łodzi i trzech innych miastach - Budapeszcie, Bratysławie i Ankarze.

Portugalia to prawdziwy kopciuszek żeńskiej siatkówki, ale wykorzystała szansę, jaką dała Europejska Federacja Siatkówki powiększając stawkę uczestników mistrzostw z 16 do 24. Debiut na turnieju nie wypadł jednak zbyt okazale, ale zespół prowadzony przez Jose Francisco Santosa "na dzień dobry" trafił na jednego z faworytów - Włoszki. Wicemistrzynie świata w 62 minuty bez większych kłopotów wygrały 3:0.

Szkoleniowiec Portugalii nie ukrywa, że do Łodzi jego reprezentacja przyjechała po naukę.

"Trafiłyśmy do bardzo silnie obsadzonej grupy, dlatego do wszystkich rywalek podchodzimy z należytym szacunkiem. Teoretycznie mamy szansę na pokonanie Ukrainek i Słowenek. Bardzo chcemy sprawić przynajmniej jedną niespodziankę, liczą na to portugalscy fani" - przyznał Santos na konferencji przed turniejem.

Kapitan debiutantek Vanessa Iolanda Rodrigues dodała, że sam udział w mistrzostwach jest już dla jej drużyny dużym sukcesem.

"Po raz pierwszy awansowałyśmy na imprezę tej rangi i zmierzymy się z zespołami z absolutnej czołówki. Nasze mecze będą śledzili kibice z całej Europy, piszemy historię portugalskiej siatkówki" - mówiła.

Podopieczne Jacka Nawrockiego na inaugurację pokonały Słowenki 3:0. Rywalki napędziły jednak trochę strachu "Biało-Czerwonym", w drugim i trzecim secie seryjnie zdobywały punkty doprowadzając do emocjonujących końcówek.

Mecz Polski z Portugalią rozegrany zostanie w sobotę o godz. 20.30. W innym spotkaniu grupy B Belgia zmierzy się ze Słowenią (18.00).

Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze ekipy z każdej grupy.



