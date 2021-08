Polki zanotowały fantastyczny początek mistrzostw "Starego Kontynentu" - w trzech pierwszych meczach zebrały komplet punktów i są jedyną niepokonaną jak dotychczas ekipą w grupie B.

Podopieczne Jacka Nawrockiego straciły w czasie turnieju jedynie dwa sety, pewnie pokonując kolejne rywalki - na otwarcie "Biało-Czerwone" zwyciężyły Niemki (3-1), a potem wygrywały kolejno z Greczynkami (3-0) i Czeszkami (ponownie 3-1).



ME siatkarek 2021. Polska gra z Hiszpanią

Wszyscy kibice z kraju nad Wisłą trzymają kciuki, aby ta seria trwała dalej - kolejnymi rywalkami polskiej kadry będą Hiszpanki. Te nie imponują na razie przesadnie formą - wygrały zaledwie jeden mecz na ME, ale wciąż walczą o awans do kolejnej fazy, będą więc z całą pewnością zmotywowane do walki.



Polki o dalszy udział w rozgrywkach nie muszą się już martwić - awans mają zapewniony, ale na pewno podejdą do zadania ambitnie i spróbują przejść dalej jako niepokonane liderki grupowej tabeli.



ME siatkarek 2021. Polska - Hiszpania. Gdzie obejrzeć mecz?

Spotkanie z Hiszpanią rozpocznie się 23 sierpnia o 19:30, natomiast transmisja z wydarzenia rozpocznie się w Polsacie Sport i na Ipla TV już o 19:20. O 18:30 wystartuje z kolei przedmeczowe studio.



Po potyczce z Hiszpankami polskim siatkarkom zostanie już tylko jedna przeszkoda do pokonania - ekipa Bułgarii, z którą zagrają 25 sierpnia.

PaCze