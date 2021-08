Tegoroczne mistrzostwa Europy siatkarek rozgrywane są w czterech krajach - Bułgarii, Rumunii, Serbii i Chorwacji. Polki rywalizują w grupie B, która swoje mecze rozgrywa w bułgarskim Płowdiw.

"Biało-Czerwone" w swym pierwszym meczu w tym turnieju pokonały 3:1 reprezentację Niemiec. Było to wyrównane starcie, ale w końcówkach setów z reguły górą były nasze siatkarki. W polskiej drużynie wiodącą rolę odegrała Magdalena Stysiak, która wywalczyła 30 punktów.



W drugim spotkaniu podopieczne trenera Jacka Nawrockiego zmierzą się z teoretycznie słabszym rywalem - reprezentacją Grecji. Na inaugurację ME 2021 Greczynki gładko przegrały z Bułgarią 0:3. Najwięcej punktów dla pokonanych zdobyła Anti Wasilandonaki (14).



Reprezentacja Grecji po raz szósty występuje w finałach mistrzostw Europy siatkarek. Najlepszy wynik to ósme miejsce wywalczone w 1991 roku. Na poprzednich ME w 2019 roku Greczynki zostały sklasyfikowane na 14. miejscu. Po awansie z grupy uległy w 1/8 finału 0:3 reprezentacji Holandii.

Transmisja meczu Polska - Grecja w piątek 20 sierpnia od godziny 19.20 w Polsacie Sport i na Ipla.tv. Przedmeczowe studio od godziny 18.30.



