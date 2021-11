Barbolini pracował w przeszłości między innymi z żeńskimi reprezentacjami Włoch i Turcji. Na niwie klubowej pracował dla Galatasaray, Igor Gorgonzola Novara czy Savino Del Bene, z którym związany jest do dziś. Razem z kadrą Italii sięgnął po mistrzostwo Europy (dwukrotnie: w 2007 i 2009 roku), dwa razy wygrał też Puchar Świata.

Co ciekawe, 57-letni szkoleniowec już wcześniej zgłaszał akces do prowadzenia naszej drużyny narodowej. Miało to miejsce w 2015 roku, kiedy to władze PZPS postawiły jednak na Jacka Nawrockiego. Czy tym razem będzie inaczej?



Barbolini chce pracować z reprezentacją Polski

- Polska też należy do reprezentacji prezentujących wysoki poziom, dlatego uważam, że praca z "Biało-Czerwonymi" byłaby jedną z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy dla trenera - uzasadniał swoją decyzję w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Jak zaznaczył, przesłał już nawet do polskiego związku najważniejsze dokumenty, między innymi CV.



Jakie cele postawi przed sobą Barbolini? Jak mówi, jednym z nich byłby awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu, zaś w krótszej perspektywie - chciałby nakłonić do powrotu do kadry Joannę Wołosz.



