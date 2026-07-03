Malwina Smarzek już tak nie wygląda. Wraca odmieniona, ależ metamorfoza

Początkiem czerwca wyjaśniła się sportowa przyszłość Malwiny Smarzek. Siatkarka, po krótkiej przygodzie, żegna się z Indonezją i wraca do ligi tureckiej. Podpisała kontrakt z Ilbankiem Ankara i to właśnie w barwach tego klubu będzie występowała w sezonie 2026/2027.

Na profilu w mediach społecznościowych Turków pojawiło się nagranie z Polką w roli głównej. Smarzek wita się w nim z kibicami. "Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią zespołu Ilbank. Jestem też podekscytowana, że będę mogła zobaczyć was wszystkich. Na razie życzę dobrego lata, cieszcie się nim" - mówi.

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Uwagę zwraca nie tylko sam przekaz Malwiny, lecz również jej odmieniony wygląd, a konkretne inna fryzura. Okazuje się, że siatkarka, którą fani kojarzą jako brunetkę, częściowo przefarbowała włosy na jasno.

Malwina Smarzek zrezygnowała ze zgrupowania reprezentacji Polski

Metamorfoza nie jest jedyną rzeczą, którą Smarzek ostatnimi czasy zaskoczyła kibiców. Poruszenie wywołała jej decyzja o rezygnacji z uczestnictwa w zgrupowaniu reprezentacji Polski. W maju poinformowała Stefana Lavariniego, że zabraknie jej na przygotowaniach do Ligi Narodów.

Decyzję umotywowała, co zasygnalizowano w komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. "Powołana do kadry reprezentacji Polski Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów" - zawiadomiła federacja.

Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku

Sama Smarzek nie przekazała żadnych dalszych oficjalnych komunikatów dotyczących swojej przyszłości w kadrze.

Tak polskie siatkarki radzą sobie w Lidze Narodów. Kiedy następne mecze?

Tymczasem reprezentacja Polski rozegrała kilka meczów bez Malwiny Smarzek w składzie. Po dwóch tygodniach Ligi Narodów Polki zajmują czwarte miejsce w tabeli rozgrywek, z 17 punktami na koncie.

Trzy pierwsze spotkania potoczyły się po myśli podopiecznych Lavariniego. Wygrały z Belgią (3:2), Czechami (3:0) i Serbią (3:2). Zwycięski marsz przerwały Chinki, pokonując Biało-Czerwone 3:1. Potem jednak Polki wróciły na właściwą ścieżkę, znów trzykrotnie triumfując. Czerwcowe zmagania zakończyły jednak ostatecznie porażką (2:3 z Kanadą).

Polskie siatkarki na parkiet wrócą w terminie 8-12 lipca. W Osace zagrają z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. W razie awansu do finału zostaną w Azji chwilę dłużej.





Analiza Jakuba Bednaruka po meczu Polska - Ukraina Polsat Sport