Do niedawna Polki realizowały wymarzony scenariusz w boju o kwalifikacje olimpijskie i wygrywały mecz za meczem. Zwycięską passę przełamało ostatnie starcie z Tajkami. "Biało-Czerwone" przegrały 2:3 , a sam przebieg spotkania był pełen zwrotów akcji. Nasze siatkarki potrafiły na przykład wygrać drugiego seta 25:7, by chwilę później - w trzecim - przegrać 22:25.

Zatem nie ma już za bardzo marginesu błędu , ale to też nie powód do przesadnego pesymizmu. Polki wciąż są w grze i wciąż ich szanse na osiągniecie celu są wysokie, co zasygnalizowała Agnieszka Korneluk .

Zwracała też uwagę na nierówną grę drużyny. "To też pokazuje, jak my w ostatnim czasie gramy falami. Raz gramy bardzo dobrze, raz potrafimy oddać przeciwnikowi prowadzenie. I wtedy to my musimy szukać swojego stylu gry" - oceniła, a w podobnym tonie wypowiedziała się jej koleżanka z kadry, Magdalena Stysiak.