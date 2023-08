Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w ramach przygotowań do mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 15 sierpnia, zmierzyły się z Turczynkami. "Biało-Czerwone" rozegrały już dwa z trzech zaplanowanych spotkań z triumfatorkami tegorocznej Ligi Narodów - najpierw pewnie ograły je w Krośnie , a następnie po tie-breaku przegrały w Mielcu.

Polskie siatkarki przegrały z Turcją. Magdalena Stysiak wprost

Po meczu do wydarzeń na parkiecie odniosła się Stysiak, która w rozmowie z Polsatem Sport wprost przyznała, że Polki spodziewały się trudnego meczu. - Wiedziałyśmy, że teraz Turczynki postawią się dużo bardziej. Wiemy, jaki to jest zespół i mamy wielki respekt do nich - zadeklarowała.