Magdalena Stysiak kajała się po bolesnej porażce. I oznajmiła brutalną prawdę

Polskie siatkarki dzięki wygranym z Japonią i Kenią zapewniły sobie awans do ćwierćfinału turnieju olimpijskiego , a niedzielny mecz z Brazylią miał zdecydować o tym, z którego miejsca "Biało-Czerwone" wyjdą z grupy i z kim zmierzą się w boju o półfinał. Podopieczne Stefano Lavariniego nie były faworytkami starcia z "Canarinhos, ale mimo to w drugim secie rzuciły wyzwanie rywalkom, przegrywając dopiero po długiej grze na przewagi (36:38). Co ciekawe, jak wyliczył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, był to najdłużej trwający set w meczu pań na igrzyskach w XXI wieku.

Magdalena Stysiak po meczu z Brazylią: Przepraszam

Stysiak jest podstawową atakującą kadry i to na niej najczęściej spoczywa ciężar zdobywania punktów. W meczu z Brazylią zdobyła ich 13 - o dwa więcej niż środkowa Agnieszka Korneluk oraz przyjmująca Martyna Czyrniańska, co w starciu z tak klasowym rywalem nie jest imponującym wyczynem. Sama Stysiak nie ma złudzeń, że w starciu z Brazylią nie błyszczała i zawiodła pokładane w niej nadzieje.