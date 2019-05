Bez rozgrywającej Joanny Wołosz polskie siatkarki wystąpią w kolejnym turnieju Ligi Narodów w holenderskim Apeldoorn. Rywalami drużyny Jacka Nawrockiego oprócz gospodarza imprezy będą reprezentacje Bułgarii i Brazylii.

Zdjęcie Joanna Wołosz (z lewej) w meczu z Włoszkami w Opolu /Krzysztof Świderski /PAP

"Biało-Czerwone" udanie rozpoczęły rywalizację w drugiej edycji Ligi Narodów. W turnieju w Opolu przegrały wprawdzie na inaugurację z Włoszkami 2:3, ale potem pokonały Niemki 3:1 i Tajki 3:0.

"Jesteśmy zadowoleni z tych siedmiu punktów. Oczywiście żal tego meczu z Włoszkami, szczególnie że to zwycięstwa najbardziej się liczą w Lidze Narodów" - przyznał selekcjoner Jacek Nawrocki po ostatnim spotkaniu z Tajlandią.

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami, szkoleniowiec dał wolne Joannie Wołosz, która miała najdłuższy i najbardziej wyczerpujący sezon ligowy spośród wszystkich kadrowiczek. Po finałowym meczu Ligi Mistrzyń prosto z Berlina udała się do Opola, by pomóc koleżankom w pierwszych spotkaniach. Rozgrywająca Imoco Volley Conegliano otrzymała dwa tygodnie urlopu i do reprezentacji wróci na dwa ostatnie turnieje, które odbędą się w Azji.

Wołosz zastąpi Julia Nowicka, która tuż przed towarzyskim turniejem w szwajcarskim Montreux przytrafił się uraz stawu skokowego i nie pojawiła się na boisku. Za grę polskiego zespołu będzie odpowiadać także Marlena Pleśnierowicz.

Polki od soboty są już w Holandii. W Apeldoorn na początek zmierzą się z Bułgarią. To niezwykle istotne spotkanie dla podopiecznych Nawrockiego, bowiem rywalki, podobnie jak Polska, Dominikana i Belgia, znalazły się w gronie krajów "pływających", czyli takich, które muszą walczyć o utrzymanie się w Lidze Narodów. Najniżej sklasyfikowany zespół z tej czwórki nie wystąpi w przyszłorocznej edycji rozgrywek.

Bez wątpienia najtrudniejszym przeciwnikiem będą Holenderki. Czwarta drużyna ubiegłorocznego mundialu przed własną publicznością wystąpi w najsilniejszym składzie. Brazylia to niezwykle utytułowana reprezentacja, choć w ostatnim czasie nie odnosiła znaczących sukcesów. Przed tygodniem, w turnieju, którego była gospodarzem, nieoczekiwanie przegrała z Dominikaną 1:3.

Po pierwszych meczach w tabeli z kompletem zwycięstw prowadzą Turcja i Stany Zjednoczone. Polska z siedmioma punktami zajmuje czwarte miejsce.

Pozostałe trzy turnieje rozegrane zostaną w Ankarze, Makao i włoskim Conegliano Vento.

Program spotkań w Apeldoorn:

wtorek

Polska - Bułgaria (16.30)

Holandia - Brazylia (19.30)

środa

Polska - Brazylia (16.30)

Holandia - Bułgaria (19.30)

czwartek

Polska - Holandia (16.30)

Brazylia - Bułgaria (19.30)

Autor: Marcin Pawlicki