Faworytkami spotkania były Rosjanki, które wygrały aż osiem wcześniejszych spotkań, przy zaledwie czterech wygranych Polek. Nadzieją był fakt, że Rosja wyraźnie przegrała swoje dwa ostatnie spotkania - z Chinami oraz USA. Polki podchodziły jednak do spotkania z trzema kolejnymi porażkami.



W pierwszym secie Polki bardzo szybko odskoczyły rywalkom. Mimo że to Rosjanki prowadziły 5:4, to "Biało-Czerwone" zdobyły siedem punktów z rzędu, doprowadzając do stanu 11:5. Taka strata okazała się dla przeciwniczek już nie do odrobienia. Set skutecznym atakiem zakończyła Zuzanna Górecka - Polki wygrały go do 17.

Drugi set był przeciwieństwem pierwszej partii. Tym razem to Rosjanki dość szybko objęły prowadzenie, którego nie oddały już do końca seta. Polki przegrały to rozdanie 20:25.



Z kolei trzeci set ponownie był popisem "Biało-Czerwonych", a role znów się odwróciły. Od stanu 5:2 Polki cały czas utrzymywały przynajmniej trzypunktowe prowadzenie, a pod koniec partii zupełnie "odjechały" rywalkom. Rosjanki w cały secie zdobyły zaledwie 16 punktów.

Czwarta partia miała najbardziej wyrównany przebieg. Na początku seta znakomicie funkcjonował blok, zwłaszcza w wykonaniu Agnieszki Kąkolewskiej, która zdobył trzy z pięciu pierwszych punktów dla Polek. Później kilka ważnych ataków zaliczyła Zuzanna Górecka.



Podopieczne Jacka Nawrockiego wyszły na kilkupunktowe prowadzenie, które poprawiły, gdy w polu zagrywki pojawiła się Justyna Łukasik. Wówczas Polki prowadziły aż 16:9.

Od tamtego momentu coś jednak w grze Polek się zacięło. Rosjanki za to odrobiły siedem punktów straty i doprowadziły do stanu 18:18, a później wyszły na prowadzenie. To one wygrały seta 25:22, wygrywając aż 16 z 22 ostatnich wymian.



Tie-break rozpoczął się zdecydowanie po myśli "Biało-Czerwonych". Nasze zawodniczki wygrały cztery pierwsze piłki, a później na przemian punktowały Magdalena Stysiak i Zuzanna Górecka. Przy stanie 7:2 rosyjski trener poprosił o czas.



Rosjanki po raz drugi nie były już w stanie dokonać cudu i odrobić tak pokaźnej straty. Tie-break zakończył się wygraną Polek 15:7, dzięki czemu nasze siatkarki odniosły piąte zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów.

Tym samym Polki z 15 punktami na koncie awansowały na 11. pozycję w Lidze Narodów. Rosjanki wciąż są sklasyfikowane na siódmym miejscu.





Rosja - Polska 2:3 (17:25, 25:20, 16:25, 25:22, 7:15)





