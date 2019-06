Reprezentacja Polski siatkarek przegrała z mistrzyniami świata - Serbkami 0-3 w belgijskim Kortrijk podczas turnieju Ligi Narodów.

To dopiero druga porażka "Biało-Czerwonych" w tegorocznej edycji. W pierwszym turnieju w Opolu przegrały z Włoszkami 2:3, a pokonały Niemki 3:1 i Tajki 3:0. Z kompletem zwycięstw zakończyły turniej w holenderskim Apeldoorn, gdzie pokonały gospodynie 3:1, Bułgarię 3:1 i Brazylię 3:2. W Belgii ich kolejnymi rywalkami będą jeszcze gospodynie (środa 20.15) i Rosjanki (czwartek 17.15).

Gdy pierwszy set wchodził w decydującą fazę, Polki odskoczyły na dwu-trzypunktowe prowadzenie i po ataku Pauliny Smarzek miały dwie piłki setowe. Nie utrzymały jednak nerwów na wodzy, z kolei rywalki mogły liczyć na doświadczenie Jeleny Blagojević. Faworytki zdołały przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrały 27:25.

"Biało-Czerwone" długo prowadziły także w drugiej partii. Na pierwszą przerwę techniczną schodziły przy stanie 8:5. Błędy sprawiły, że roztrwoniły zaliczkę (12:12), i choć jeszcze na chwilę odzyskały prowadzenie, to Serbki zaczęły odskakiwać od stanu 18:18 i wygrały drugiego seta 25:21.

Podobny przebieg miał trzeci set. Polki znów prowadziły 8:5, ale po powrocie na parkiet ich gra się załamała, a Serbki się rozkręcały. Naszym siatkarkom dwukrotnie udawało się odrobić straty (od stanu 10:12 i 13:16). Rywalki jednak szybko znów "odjechały" i choć Polki walczyły do końca, to przegrały do 22.

Polska - Serbia 0:3 (25:27, 21:25, 22:25)