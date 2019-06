Polskie siatkarki grają w koreańskim Boryeong z Japonią w Lidze Narodów. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Zdjęcie Polki walczą o awans do Final Six Ligi Narodów /www.fivb.org

Strona nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5.



Reklama

Bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn, które sąsiadują ze sobą w tabeli i walczą o awans do Final Six. Polska i Japonia mają identyczny bilans - siedem zwycięstw oraz pięć porażek - i taką samą ilość punktów - 21. Siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni zajmują szóste miejsce i wyprzedzają nasz zespół w tabeli lepszym stosunkiem setów.



W turnieju finałowym wystąpi pięć najlepszych drużyn po fazie zasadniczej plus gospodynie Chinki. Awans mają już zapewniony Włoszki i Turczynki.



Trener "Biało-Czerwonych" Jacek Nawrocki wciąż nie może skorzystać z kontuzjowanej rozgrywającej Joanny Wołosz.

"Biało-Czerwone" zaczęły pojedynek bardzo nerwowo, sparaliżowane stawką spotkania. Od stanu 3:3 Polki fatalnie przyjmowały zagrywkę. Julia Nowicka nie miała żadnych szans, żeby dokładnie wystawić piłkę, a o rozegraniu nie było mowy. Podopieczne Jacka Nawrockiego przebijały piłkę na stronę rywalek sposobem górnym. Japonki, które słyną z defensywy, nie musiały się zbytnio starać, żeby wyprowadzać kontry. Za błędy nasz zespół karciła przede wszystkim Yuki Ishii. W jednym ustawieniu straciliśmy aż sześć punktów. Przejście sprezentowała nam Risa Shinnabe, która popsuła zagrywkę.

Polki ruszyły do odrabiania strat. Wreszcie Nowicka mogła pokazać swój kunszt, bo Martyna Grajber i Natalia Mędrzyk poprawiły przyjęcie. Nasza młoda rozgrywająca posyłała szybkie piłki najczęściej do liderki Malwiny Smarzek. Prowadząca w rankingu najlepiej punktujących zawodniczek Ligi Narodów atakująca posyłała mocne ciosy na stronę rywalek. Przewaga Japonek topniała aż w końcu "Biało-Czerwone" doprowadziły do wyrównania 13:13. Stało się po bloku Nowickiej, która zatrzymała Shinnabe.

Nasze siatkarki złapały wiatr w żagle. Pierwszoplanową postacią była oczywiście Smarzek, ale dzielnie wspierała ją Mędrzyk. Wreszcie zaczął też funkcjonować blok, który przynosił coraz więcej punktów. Japonki dwoiły się i troiły w defensywie. Doprowadziły do remisu 18:18 i 21:21. W końcówce przytrafiły im się błędy m.in. autowy atak Ishii, dzięki czemu Polki "odskoczyły" na 23:21. Bohaterką ostatnich akcji była Smarzek, która najpierw dała nam setbola, a chwilę później skutecznym blokiem przypieczętowała wygraną "Biało-Czerwonych" w inauguracyjnej partii 25:23.

Polska - Japonia 1:0 (25:23, 12:10, 0:0) - trwa II set

Polska: Julia Nowicka, Klaudia Alagierska, Agnieszka Kąkolewska, Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek, Maria Stenzel (libero) oraz Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Kamila Witkowska



Japonia: Risa Shinnabe, Yuki Ishii, Miya Sato, Ai Kurogo, Aya Watanabe, Aika Akutagawa, Mako Kobata (libero) oraz Haruka Miyashita, Yurie Nabeya