Polskie siatkarki sprawiły sobie i kibicom miłą niespodziankę - w Lidze Narodów awansowały do Final Six. W chińskim Nankinie czeka je nie lada wyzwanie. W grupie A zmierzą się z Brazylijkami i Amerykankami.

Fazę zasadniczą podopieczne Jacka Nawrockiego zakończyły z dziewięcioma zwycięstwami i sześcioma porażkami na koncie. W tabeli zajęły szóste miejsce, które dało awans do Final Six. Przed rozpoczęciem rozgrywek trener Nawrocki mówił, że celem jest przede wszystkim utrzymanie. O turnieju finałowym nikt głośno nie mówił. "Biało-Czerwone" w pełni zasłużenie znalazły się w najlepszej szóstce LN.



W Nankinie Polki czeka konfrontacja z siatkarskimi potęgami. Nasz zespół trafił do grupy A, w której zmierzy się z Amerykankami i Brazylijkami. W fazie zasadniczej LN "Biało-Czerwone" przegrały z USA 1:3, a "Canarinhos" pokonały 3:2. W Final Six nie stoją zatem na straconej pozycji, zwłaszcza że w pełni sił powinna być już podstawowa rozgrywająca Joanna Wołosz.



"Rywalizacja w Final Six wpisze się w okres przygotowawczy do turnieju o awans olimpijski. W Nankinie zagramy z czołowymi zespołami świata" - mówił trener Nawrocki.



Reprezentacja Polski odlatuje do Chin 29 lipca.



Program turnieju Final Six:

3 lipca

9.00 USA - Polska

13.30 Chiny - Turcja



4 lipca

9.00 Brazylia - Polska

13.30 Włochy - Turcja



5 lipca

9.00 USA - Brazylia

13.0 Chiny - Włochy



6 lipca

9.00 1A - 2B

13.30 1B - 2A



7 lipca

9.00 mecz o trzecie miejsce

13.30 finał