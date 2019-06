Polskie siatkarki znakomicie spisują się w Lidze Narodów. "Biało-Czerwone" mają na koncie siedem zwycięstw i otwarta drogę do awansu do Final Six. - Dziewczyny zasłużyły na słowa uznania - powiedział trener kadry Jacek Nawrocki.

Za siatkarkami trzy turnieje Ligi Narodów. Bilans "Biało-Czerwonych" jest imponujący - siedem zwycięstw i dwie porażki. Dzięki temu Polki zajmują wysokie piąte miejsce w tabeli. W Final Six wystąpi pięć najlepszych zespołów rundy zasadniczej plus gospodarz Chiny.



"Taki bilans po rozegraniu dziewięciu meczów bardzo cieszy. Jest to superwynik. Dziewczyny zasłużyły na słowa uznania. Przed nami jeszcze dwa turnieju w Azji. Zagramy z wymagającymi rywalkami m.in. Turcją, USA i Chinami" skomentował trener Polek Jacek Nawrocki cytowany na stronie internetowej PZPS-u.



Na zakończenie turnieju w belgijskim Kortrijk "Biało-Czerwone" po emocjonującym spotkaniu pokonały Rosję 3:2. "Gra obu zespołów, jeżeli chodzi o ich dyspozycję, falowała. My nie wykorzystaliśmy przewagi w przegranych setach. Przegrywaliśmy proste akcje a Liga Narodów nie wybacza takich piłek. Zespół potrafił jednak wyjść z trudnej sytuacji i powrócił do dobrej gry, zwyciężając w świetnym stylu" - stwierdził selekcjoner.



Najwięcej punktów w naszym zespole zdobyła Malwina Smarzek - 33.



Wcześniej w Kortrijk Polki przegrały z Serbią 0:3 i pokonały Belgię 3:1. "W Kortrijk nie wyszedł nam pierwszy mecz z Serbią. Zabrakło w końcówkach "zęba walki" i konsekwencji. Niewiele zabrakło, żebyśmy mieli zyski w setach w tym spotkaniu. Zespół jednak się podniósł i w meczu z Belgią zaprezentował z bardzo dobrej strony" - podkreślił Nawrocki.



Z Belgii "Biało-Czerwone" lecą do Chin, gdzie w Jiangmen zmierzą się kolejno z gospodyniami, Amerykankami i Turczynkami. W kadrze nastąpią dwie zmiany. Do reprezentacji dołączą Joanna Wołosz i Zuzanna Górecka, a do kraju wrócą Marlena Pleśnierowicz i Monika Bociek.

m zwyc. por. pkt sety

1. Turcja 9 8 1 24 24-5

2. Włochy 9 7 2 22 25-11

3. USA 9 7 2 21 24-11

4. Chiny 9 7 2 20 22-9

5. Polska 9 7 2 20 23-14

6. Brazylia 9 6 3 19 23-12

7. Japonia 9 5 4 15 17-14

8. Serbia 9 5 4 15 17-15

9. Belgia 9 5 4 14 16-15

10. Dominikana 9 5 4 13 19-19

11. Tajlandia 9 3 6 10 11-20

12. Niemcy 9 3 6 8 10-20

13. Holandia 9 2 7 7 11-22

14. Rosja 9 1 8 4 8-25

15. Korea Płd. 9 1 8 3 6-24

16. Bułgaria 9 0 9 1 7-27