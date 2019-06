Liga Narodów siatkarek. Chiny - Polska na żywo

Polskie siatkarki grają w Jiangmen z Chinkami w Lidze Narodów. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Polskie siatkarki w obecnej edycji Ligi Narodów spisują się bardzo dobrze. Po trzech rozegranych turniejach fazy zasadniczej "Biało-Czerwone" mają na koncie siedem zwycięstw i tylko dwie porażki. Dzięki temu zajmują piąte miejsce w tabeli i są na dobrej drodze, żeby awansować do Final Six.



W porównaniu z turniejem w belgijskim Kortrijk, w kadrze doszło do dwóch zmian. Miejsce Moniki Bociek zajęła Zuzanna Górecka. Marlena Pleśnierowicz zmienia stan cywilny i zastąpiła ją Joanna Wołosz. Problem w tym, że nasza świetna rozgrywająca ma kontuzję stawu skokowego i w Jiangmen nie wystąpi. Nawrocki ma zatem do dyspozycji tylko jedną nominalną rozgrywającą. Ciężar prowadzenia gry drużyny będzie zatem spoczywać na barkach Julii Nowickiej.



W pierwszym wtorkowym spotkaniu w Jiangmen Turczynki nadspodziewanie łatwo wygrały z USA 3:0.

Chiny - Polska 0:0 - trwa I set

Chiny: Ting Zhu, Mingyuan Hu, Xiangyu Gong, Di Yao, Yingying Li, Ni Yan, Li Lin (libero)



Polska: Julia Nowicka, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Martyna Grajber, Maria Stenzel (libero)