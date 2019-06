Liga Narodów: Polska - Dominikana. Na żywo

Polskie siatkarki grają z Dominikaną w meczu Ligi Narodów w koreańskim Boryeong. Sprawdzaj wynik na żywo w Interii!

Zdjęcie Malwina Smarzek /Piotr Matusewicz /East News

To piąty turniej tegorocznej Ligi Narodów. We wtorek "Biało-Czerwone" w kluczowym dla awansu meczu pokonały 3:1 Japonię.

Jeśli Polki ograją dziś Dominikanę, a w czwartek Koreę Południową, zapewnią sobie awans do turnieju finałowego. Przy korzystnych wynikach innych meczów może wystarczyć nawet jedna wygrana.



W środę Polki zaczęły bardzo dobrze, bowiem wygrały pierwszego seta 25:18.

Wydawało się, że w drugiej partii również wszystko będzie się układać po myśli "Biało-Czerwonych". Prowadziły bowiem 5:2, ale potem to Dominikanki wygrywały 6:5, a na pierwszą przerwę techniczną rywalki zeszły z prowadzeniem 8:7.

Set układał się falami. Gdy na zagrywkę weszła Agnieszka Kąkolewska Polki odskoczyły na 11:8. Podopieczne Jacka Nawrockiego utrzymywały przewagę, a po asie Klaudii Alagierskiej zrobiło się 16:12.

Po przerwie technicznej Dominikanki zdobyły jednak trzy punkty z rzędu i trener Polek wziął czas. I znowu szala przechyliła się na drugą stronę. Gaila Gonzalez zaserwowała w aut, a Magdalena Stysiak postawiła skuteczny blok (19:16).

"Biało-Czerwone" spokojnie zakończyły drugą partię, wygrywając ją 25:20.

Trzeci set zaczął się dobrze dla Dominikanek, które prowadziły 3:0. Polki szybko jednak wróciły na normalne tory, jednak na pierwszą przerwę techniczną to rywalki zeszły wygrywając 8:7. Nasze siatkarki ponownie wskoczyły na wyższe obroty i to one prowadziły 10:8.



Jak to jednak w tym meczu było już kilka razy, potem kilka punktów z rzędu zdobyły Dominikanki, które wygrywały 12:10. Po bloku na Prisilli Riverze zrobił się remis 14:14.



Polska - Dominikana 25:18, 25:20, 14:16



Polska: Julia Nowicka, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Martyna Grajber, Malwina Smarzek, Maria Stenzel (libero) oraz Klaudia Alagierska, Natalia Mędrzyk.



Dominikana: Lisvel Eve, Niverka Marte, Candida Arias, Prisilla Rivera, Bethania De La Cruz, Gaila Gonzalez, Larysmer Martinez (libero) oraz Yokaty Perez, Yonkaira Pena, Jineiry Martinez, Yaneirys Rodriguez (libero).