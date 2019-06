Polskie siatkarki po porażce z Chinkami 0:3 w Jiangmen w czwartym turnieju Ligi Narodów spadły na szóste miejsce w tabeli. Na czele klasyfikacji wciąż znajdują się Turczynki, które we wtorek nadspodziewanie łatwo ograły Amerykanki 3:0.

Biało-czerwone nie miały zbyt wiele do powiedzenia w meczu przeciwko grającym przed własną publicznością Chinkom. Polki w Azji występują osłabione, bowiem urazu stawu skokowego nie wyleczyła jeszcze rozgrywająca Joanna Wołosz, która po dwutygodniowej przerwie wróciła do reprezentacji. W tej sytuacji na tej pozycji trener Jacek Nawrocki ma tylko jedną siatkarkę Julię Nowicką, która będzie musiała sobie radzić do końca turnieju w Jiangmen.

Porażka kosztowała polski zespół spadek na szóstą pozycję, ostatnią premiowaną udziałem w turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 3-7 lipca w chińskim Nankin.

W najbliższych dniach Polki czeka kolejna trudna przeprawa, bowiem w środę zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, które wygrały pierwszą edycję Ligi Narodów. Rok temu w finale Amerykanki pokonały Turcję 3:2, w Jiangmen obie reprezentacje spotkały się ponownie. Tym razem drużyna prowadzona przez Giovanniego Guidettiego nie dała szans rywalkom i wygrała 3:0, odnosząc szóste zwycięstwo z rzędu.

Wyniki wtorkowych meczów:

grupa 13 (Perugia)

Rosja - Korea Płd. 3:0 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17) Włochy - Bułgaria 3:0 (25:19, 25:23, 25:20)

grupa 14 (Stuttgart)

Belgia - Holandia 3:2 (22:25, 23:25, 25:17, 25:19, 15:10) Niemcy - Dominikana 3:1 (25:19, 14:25, 25:19, 25:21)

grupa 15 (Tokio)

Serbia - Tajlandia 0:3 (22:25, 23:25, 21:25) Japonia - Brazylia 1:3 (17:25, 19:25, 25:20, 22:25)

grupa 16 (Jiangmen)

USA - Turcja 0:3 (15:25, 17:25, 25:27)

Chiny - Polska 3:0 (25:12, 25:18, 25:22)

tabela

m zwyc. por. pkt sety

1. Turcja 10 9 1 27 27-5

2. Włochy 10 8 2 25 28-11

3. Chiny 10 8 2 23 25-9

4. Brazylia 10 7 3 22 26-13

5. USA 10 7 3 21 24-14

6. Polska 10 7 3 20 23-17

7. Belgia 10 6 4 16 19-17

8. Japonia 10 5 5 15 18-17

9. Serbia 10 5 5 15 17-18

10. Dominikana 10 5 5 13 20-22

11. Tajlandia 10 4 6 13 14-20

12. Niemcy 10 4 6 11 13-21

13. Holandia 10 2 8 8 13-25

14. Rosja 10 2 8 7 11-26

15. Korea Płd. 10 1 9 3 7-27

16. Bułgaria 10 0 10 0 7-30

autor: Marcin Pawlicki