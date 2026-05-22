Lavarini przyjął dwa ciosy, nastolatka na ratunek. O Polce już jest głośno

Przed miesiącem poznaliśmy nazwiska siatkarek powołanych przez Stefano Lavariniego do szerokiej kadry reprezentacji Polski - na liście znalazło się tylko 26 nazwisk, chociaż włoski selekcjoner do rozgrywek Ligi Narodów może zgłosić aż 30 zawodniczek. Jak się szybko okazało, szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" chciał zaprosić na zgrupowanie więcej siatkarek, ale niektóre mu odmówiły.

"Musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach" - wyznał cytowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Lavariniemu z powodu problemów zdrowotnych odmówiły Weronika Centka-Tietianiec i Dominika Pierzchała, z zaproszenia na zgrupowanie nie chciały skorzystać też Julia Nowicka, Olivia Różański i Joanna Lelonkiewicz. Marlena Kowalewska w zamyśle trenera miała być do dyspozycji podczas treningów i pozostawać w odwodzie na wypadek problemów innych rozgrywających, ale siatkarka stwierdziła, że chce inaczej rozkładać priorytety życiowe i woli dać szansę młodszym zawodniczkom.

Reprezentacja Polski bez Korneluk i Gryki. Kto je zastąpi?

Polki przez trzy poprzednie sezony dobrze radziły sobie w Lidze Narodów, wywalczyły trzy brązowe medale rozgrywek. Pokaźną cegiełkę do tych sukcesów dokładała Agnieszka Korneluk, która w poprzednim roku pełniła funkcję kapitan reprezentacji. Utytułowana środkowa zakończyła jednak karierę, Lavarini będzie musiał radzić sobie bez swojej gwiazdy. Podobnie jak bez Aleksandry Gryki, która musiała przejść operację i wypada z gry na wielu miesięcy. A to sprawia, że obsada pozycji środkowej w naszej kadrze stoi pod dużym znakiem zapytania.

Lavarini ostatecznie powołał sześć środkowych: Magdalenę Jurczyk, Natalię Kecher, Maję Koput, Annę Obiała, Martę Orzyłowską i Sonię Stefanik. Jak w rozmowie z Interią zauważyła Joanna Kaczor-Bednarska, była reprezentantka Polski, a obecnie ekspertka Polsatu Sport, murowaną kandydatką do gry na środku powinna być Obiała.

"Myślę, że to będzie punkt wyjścia: Ania Obiała i kto do niej? Najpewniej Magda Jurczyk, która ma największe doświadczenie" - przyznała, a dopytywana o to, które z siatkarek mogą wykonać "skok na poziom reprezentacyjny" wskazała na dwie inne zawodniczki występujące na tej pozycji.

Kecher i Koput. To dziewczyny z młodego pokolenia, które pokazały już trochę umiejętności. Potrzeba im jednak jeszcze trochę obycia, doświadczenia, powtórzeń. To wszystko pewnie może im dać kadra

Maja Koput przyszłością siatkarskiej reprezentacji Polski?

O tym, że wspomniana Koput może być przyszłością reprezentacji, świadczą ostatnie miesiące w wykonaniu 19-letniej zawodniczki LOTTO Chemika Police. Zawodniczka, która niedawno zakończyła pierwszy seniorski sezon w karierze klubowej, była ósmą najlepiej blokującą siatkarką TAURON Ligi, zdobyła aż 70 punktów blokiem. Nieźle też zagrywała, posłała w sumie 19 asów, to dało jej 21. miejsce w zestawieniu najlepszych zawodniczek w tym elemencie.

O 19-letniej środkowej, która ma za sobą występy w kadrach młodzieżowych, ale wciąż czeka na debiut w seniorskiej reprezentacji, szybko stało się głośno, podczas ostatniej Gali Polskiej Ligi Siatkówki odebrała nagrodę dla Odkrycia sezonu 2025/2026 w TAURON Lidze. Jak zauważył trener reprezentacji Polski do lat 19 i szkoleniowiec SMS PZPS w Szczyrku, gdzie Koput wcześniej zbierała siatkarskie szlify, środkowa dysponuje olbrzymim potencjałem.

"Wszystko podporządkowała siatkówce: przygotowaniu, treningowi i regeneracji. Jest bardzo inteligentną dziewczyną, świetnie czyta grę i ma tzw. czucie bloku" - stwierdził Marcin Orlik cytowany przez tauronliga.pl.

Koput na gali pojawiła się w środowy wieczór, następnego dnia dołączyła do koleżanek, które we Włoszech przygotowują się do turnieju towarzyskiego.

"Dużo się działo, w sumie jeszcze nie minęły 24 godziny, a zdążyłam być na gali, odebrać nagrodę, wygłosić przemowę, być na treningu, zrobić siłownię i zaraz kolacja. Naprawdę szalony dzień" - wyliczała w nagraniu przygotowanym przez PZPS.

Utalentowana środkowa w rozmowie z siatka.org odniosła się z kolei do szansy, jaka otworzyła się przed nią wraz z powołaniem od Lavariniego. 19-latka liczy na debiut w reprezentacji, ale zarazem na świadomość, że nie może być pewna swojej pozycji.

Czuję, że jest szansa, że jest miejsce, żeby wejść do seniorskiej reprezentacji. Ale wiem też, że to nie przyjdzie tak łatwo i że trzeba wypracować miejsce w składzie

A jak układa się jej współpraca z Lavarinim? Koput podkreśliła, że nie ma do niej zastrzeżeń, chociaż początki z Włochem nie były łatwe ze względu na specyficzne poczucie humoru szkoleniowca. "Ma ciekawe poczucie humoru, już zaczęłam się przyzwyczajać. Na początku nie do końca rozumiałam o co mu chodzi. Teraz już ogarniam. Natomiast technicznie, merytorycznie - klasa" - stwierdziła.

Polki w Genui rozegrają trzy mecze towarzyskie - w piątek 22 maja zmierzą się z Turczynkami, następnego dnia z Serbkami, a w niedzielę z Włoszkami.

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Agnieszka Korneluk i Stefano Lavarini Andrzej Iwańczuk East News





