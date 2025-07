Lavarini ogłasza skład, a tu takie wieści. Dramatyczna walka Polek, prawdziwy rollercoaster

Tegoroczna uniwersjada rozpoczęła się dla "Biało-czerwonych" naprawdę dobrze. Akademickie reprezentantki Polski zainaugurowały imprezę zwycięstwem 3:0 z Hiszpankami, aby dzień później przypieczętować awans do fazy play-off w starciu z reprezentantkami Indii. Niestety Polki nie mogą pochwalić się pełną pulą triumfów w fazie grupowej, bowiem po pięciosetowej batalii poległy one w bardzo wyrównanym starciu z Brazylijkami.

Niemniej "Biało-czerwone" awansowały do fazy pucharowej z drugiego miejsca, co oznaczało ćwierćfinałową batalię z gospodyniami imprezy - Niemkami. Ta, mimo iż początkowo niezwykle zacięta, ostatecznie zakończyła się klęską podopiecznych Macieja Biernata 1:3. Oznaczało to, że nasze reprezentantki straciły szansę na walkę o medale, choć wciąż pozostały w grze o miejsce 5-8. To właśnie w tej batalii przyszło im zmierzyć się z Czeszkami, które również zakończyły swoją walkę o krążek na ćwierćfinale, przegrywając 0:3 z Włoszkami.

Polki stoczyły piekielnie wyrównany bój z Czeszkami. O wszystkim zdecydował tie-break

Pierwszy set starcia Polek z Czeszkami nie pozostawił złudzeń co do wyrównanego charakteru meczu. Początkowa faza spotkania przypominała bokserską wymianę ciosów, która nie pozwalała żadnej z ekip zbudować znaczącej przewagi. Ostatecznie to Polki wyszły z tej sytuacji obronną ręką, jednak aby tego dokonać, potrzebowały kilku dodatkowych wymian. W końcu "Biało-czerwone" wygrały otwierającą spotkanie partię wynikiem 28:26.

Podobny obraz gry został nam zaserwowany przy okazji drugiego seta. Niewielka przewaga punktowa przez dłuższy czas widniała jednak po stronie zawodniczek Macieja Biernata. Dopiero przy stanie 15:14 Polki zdołały wygrać dwie kolejne wymiany, odskakując na trzypunktowe prowadzenie. Radość nie trwała jednak długo, bowiem kolejne cztery "oczka" wpadły już na konto Czeszek. Przy stanie 17:18 "Biało-czerwone" ponownie przejęły inicjatywę, zdobywając trzy punkty z rzędu. Do wyłonienia zwycięzcy tej części rywalizacji znów potrzebna była gra na przewagi. Ta ostatecznie zakończyła się wygraną Czeszek (28:26) oraz wyrównaniem stanu rywalizacji.

Młode Czeszki objawiły swój siatkarski talent w pełni dopiero przy okazji trzeciego seta. Wykorzystując chwilową niemoc Polek wypracowały sobie pierwszą znaczącą przewagę tego dnia. Na szczęście i one w pewnym momencie nieco się przyblokowały, co umożliwiło "Biało-czerwonym" powrót do remisowego rezultatu. Podobna sytuacja powtórzyła się chwilę później, kiedy to Polki znów dogoniły wyprzedzające je rywalki, doprowadzając do wyniku 20:20. To właśnie wtedy siatkarki z kraju nad Wisłą, po raz pierwszy od bardzo dawna, zanotowały korzystny dla siebie rezultat. Ten szczęśliwie pozwolił im zamknąć trzeciego seta na wyniku 25:23.

Niesione zwycięstwem w trzeciej partii podopieczne Macieja Biernata dobrze weszły również w kolejną odsłonę spotkania. Czeszki kilkukrotnie goniły wynik, a w rezultacie przy stanie 10:10 dorobiły się one dwupunktowej przewagi. Tym razem to młode Polki musiały rozpocząć pogoń za swoimi rywalkami, co zresztą udało im się błyskawicznie. Od tego momentu znów mogliśmy być świadkami ścisłej wymiany punktów. Dopiero przy wyniku 17:17 Czeszki ponownie odzyskały rytm, dopisując na swoje konto kolejne pięć "oczek". Mimo prób uratowania sytuacji czwarty set ostatecznie wpadł na konto rywalek, co oznaczało konieczność rozegrania tie-breaka.

Rozstrzygający set otworzyły Czeszki, lecz szybko między drużynami wywiązała się dobrze znana z poprzednich partii wymiana punktów. To zmieniło się dopiero przy stanie 8:7 dla Polek, bowiem kiedy nasze reprezentantki wygrały kolejne trzy wymiany. Kiedy wydawało się, że zwycięstwo jest już na wyciągnięcie ręki... Czeszki ponownie zaczęły punktować, co prawie doprowadziło do wyrównania. Na szczęście zawodniczki Macieja Biernata utrzymały nerwy na wodzy, wygrywając tie-break wynikiem 15:12. Teraz czeka je mecz o 5. miejsce, który rozegrają z triumfatorkami spotkania Chinek z Tajwankami.

Weronika Szlagowska po raz kolejny może pojechać na uniwersjadę Akademicki Związek Sportowy materiały prasowe

Maciej Biernat, trener Akademickiej reprezentacji Polski Rafał Oleksewicz materiały prasowe

Logotyp tegorocznej uniwersjady w Niemczech CHRISTOPH REICHWEIN / DPA AFP

