Lavarini odsłonił karty. Oto skład reprezentacji Polski na fazę pucharową LN

Polskie siatkarki awansowały do fazy play-off tegorocznej Ligi Narodów z czwartej lokaty. Na start tej części rywalizacji zmierzą się one z reprezentantkami Chin, z którymi to "Biało-czerwone" wygrały niedawne starcie sparingowe wynikiem 3:1. 21 lipca PZPS ogłosił ostateczny skład, jaki Stefano Lavarini zdecydował się powołać na rywalizację, która odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie.