Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lavarini odejdzie, decyzja zapadła. Włosi niemal pewni. Będzie zmiana kraju

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Przez długi czas pod znakiem zapytania stała przyszłość Stefano Lavariniego. Ten pracę z siatkarską reprezentacją Polski kobiet łączy także z klubem, co jest powodem wielu dyskusji. Jak się okazuje, szkoleniowiec po sezonie opuści swojego aktualnego pracodawcę, Vero Volley Milano i przeniesie się do innego kraju. Zdaniem portalu Volleyball.it sprawa jest niemal przesądzona.

Trener polskiej reprezentacji siatkówki ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorów trzymający dokument lub tablet, stojący na tle rozmazanego tłumu kibiców.
Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Od 2022 roku selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet jest Stefano Lavarini. Włoch w porównaniu do Nikoli Grbicia, trenera męskiej kadry pracę z narodowym zespołem łączy także z etatem trenera klubowego. Od sezonu 2024/2025 jest opiekunem włoskiego Vero Volley Milano, z którym wywalczył w swoim pierwszym sezonie m.in. brązowy medal Ligi Mistrzów czy wicemistrzostwo kraju.

Zobacz również:

Patrik Indra (z numerem 23) celebrujący zdobycie punktu w meczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn
Ekstraklasa Mężczyzn

Skandal w PlusLidze, siatkarz surowo ukarany. Zawrzało po tej decyzji

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Nie inaczej jest także w tej kampanii. 47-latek kontynuuje pracę z włoskim gigantem i walczy o kolejne medale. Jak się okazuje, wielce prawdopodobne jest, że po zakończeniu tego sezonu na ławce ekipy dojdzie do zmiany. Włoskie media już przekazują, że przygoda Lavariniego z zespołem dobiega końca.

    Jak przekazuje portal Volleyball.it trener "Biało-Czerwonych" jest gotowy na zmianę pracodawcy i wróci do kraju, w którym już jakiś czas był.

    Lavarini zdecydowany na powrót. Włosi ogłaszają

    Zdaniem wspomnianego źródła, Lavarini przeniesie się z Włoch do Turcji i obejmie tamtejsze Galatasaray (oczywiście drużynę żeńską). Tym samym wróci on do tego kraju po dwóch latach przerwy. W sezonie 2023/2024 prowadził lokalnego rywala - Fenerbahce.

    Zobacz również:

    Piotr Żyła
    Skoki Narciarskie

    Żyła jednak pakuje walizki i jedzie na igrzyska. Sam oficjalnie ogłasza, nietypowa rola

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
      Stefano Lavarini po dwóch sezonach na stanowisku trenera Vero Volley Milano jest gotowy wrócić do Turcji. W przyszłym sezonie obejmie stanowisko szkoleniowca Galatasaray
      czytamy.

      Mimo takich wieści przyszłość Lavariniego w reprezentacji Polski jest jasna - będzie on kontynuował swoją pracę. Aktualna umowa Włocha z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej obowiązuje do 2028 roku. W najbliższej kampanii Polki będą walczyć w Lidze Narodów, a następnie wezmą udział w mistrzostwach Europy.

      Asy serwisowe w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Patrik Indra (z numerem 23) celebrujący zdobycie punktu w meczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn
      Ekstraklasa Mężczyzn

      Skandal w PlusLidze, siatkarz surowo ukarany. Zawrzało po tej decyzji

      Katarzyna Koprowicz
      Katarzyna Koprowicz
      Stefano Lavarini
      Stefano LavariniAFP
      Trener w białej koszulce i czerwonych spodenkach wyraża silne emocje, trzymając w ręku tablicę z notatkami na tle hali sportowej. Jego postawa sugeruje zaangażowanie i energię związane z wydarzeniem sportowym.
      Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
      Mężczyzna z brodą w białej koszulce z czerwonymi akcentami, trzymający gwizdek przy ustach i patrzący skupionym wzrokiem w dal, najprawdopodobniej trener siatkarski podczas meczu.
      Stefano LavariniMarcin GolbaAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja