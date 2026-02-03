Lavarini odejdzie, decyzja zapadła. Włosi niemal pewni. Będzie zmiana kraju

Od 2022 roku selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet jest Stefano Lavarini. Włoch w porównaniu do Nikoli Grbicia, trenera męskiej kadry pracę z narodowym zespołem łączy także z etatem trenera klubowego. Od sezonu 2024/2025 jest opiekunem włoskiego Vero Volley Milano, z którym wywalczył w swoim pierwszym sezonie m.in. brązowy medal Ligi Mistrzów czy wicemistrzostwo kraju.

Nie inaczej jest także w tej kampanii. 47-latek kontynuuje pracę z włoskim gigantem i walczy o kolejne medale. Jak się okazuje, wielce prawdopodobne jest, że po zakończeniu tego sezonu na ławce ekipy dojdzie do zmiany. Włoskie media już przekazują, że przygoda Lavariniego z zespołem dobiega końca.

Jak przekazuje portal Volleyball.it trener "Biało-Czerwonych" jest gotowy na zmianę pracodawcy i wróci do kraju, w którym już jakiś czas był.

Lavarini zdecydowany na powrót. Włosi ogłaszają

Zdaniem wspomnianego źródła, Lavarini przeniesie się z Włoch do Turcji i obejmie tamtejsze Galatasaray (oczywiście drużynę żeńską). Tym samym wróci on do tego kraju po dwóch latach przerwy. W sezonie 2023/2024 prowadził lokalnego rywala - Fenerbahce.

Stefano Lavarini po dwóch sezonach na stanowisku trenera Vero Volley Milano jest gotowy wrócić do Turcji. W przyszłym sezonie obejmie stanowisko szkoleniowca Galatasaray

Mimo takich wieści przyszłość Lavariniego w reprezentacji Polski jest jasna - będzie on kontynuował swoją pracę. Aktualna umowa Włocha z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej obowiązuje do 2028 roku. W najbliższej kampanii Polki będą walczyć w Lidze Narodów, a następnie wezmą udział w mistrzostwach Europy.

Asy serwisowe w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Stefano Lavarini AFP

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP