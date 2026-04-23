Stefano Lavarini ogłosił szeroki skład kadry na ponad miesiąc przed pierwszym meczem o punkty. W reprezentacji nie zobaczymy m.in. Agnieszki Korneluk, która w środę ogłosiła zakończenie sportowej kariery.

Na liście brakuje także kilku innych nazwisk, które w ostatnich latach znajdowały się w drużynie prowadzonej przez włoskiego szkoleniowca. To m.in. Julia Nowicka, Olivia Różański, Weronika Centka-Tietianiec, Joanna Lelonkiewicz i Dominika Pierzchała.

Lavarini wysłał powołania. Była rozmowa z Dominiką Pierzchałą

Bardzo ciekawa jest historia tej ostatniej siatkarki. W ubiegłym sezonie Lavarini zabrał ją na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ona odpłaciła się dobrą grą za okazane zaufanie. Mimo to później w kadrze już jej nie oglądaliśmy, a włoski selekcjoner przestał powoływać ją na kolejne mecze Ligi Narodów. "Trener chciał dać nam szansę. Wobec mnie podjął takie, a nie inne decyzje, chciał postawić na inne zawodniczki, więc musiałam się z tym pogodzić" - opowiadała później w rozmowie z TVP Sport.

Pierzchała postanowiła więc jeszcze bardziej pracować na swoją przyszłość. Przed sezonem 2025/26 zamieniła Chemika Police na KS DevelopRes Rzeszów. W lutym 2026 roku doszło jednak do dramatu. Młoda środkowa doznała poważnego urazu kolana (pęknięta łąkotka). W związku z tym musiała przejść operację, a obecnie jest w trakcie rehabilitacji.

Przed wysłaniem powołań na tegoroczny sezon doszło do rozmowy siatkarki i selekcjonera. Ten upewniał się czy jest gotowa do gry.

W tym roku rozmawiał ze mną na temat możliwości gry w kadrze. Widział mnie w zespole, ale niestety moje zdrowie chciało inaczej. Zamknęliśmy więc poprzedni etap. Mam teraz wracać do zdrowia i tylko na tym się skupiać

Środkowa uwypukliła w swojej wypowiedzi "poprzedni etap". Z pewnością miała na myśli to, jak selekcjoner potraktował ją kilka miesięcy temu i niespodziewanie nie dawał jej więcej szans w reprezentacji. - Wszystko z trenerem sobie wyjaśniliśmy - podkreśliła.

Sam Lavarini tłumaczył się ze swoich tegorocznych powołań. Dodał, że rozmawiał m.in. z Pierzchałą, ale "nie wyraziła gotowości na grę w kadrze w tym sezonie, ponieważ wraca do zdrowia po niedawnym zabiegu".

Tak więc wydaje się, że jeśli między zawodniczką, a trenerem doszło do jakiegoś konfliktu, to został on zażegnany. 23-latka skupia się na rehabilitacji, a we wspomnianej rozmowie z TVP Sport podkreśliła swój cel na najbliższy czas.

- Przede mną jeszcze kilka miesięcy rehabilitacji. Minęły dwa miesiące, powrót do sprawności na razie idzie zgodnie z planem. Czuję się bardzo dobrze. Oby dalej tak szło. Wracam z początkiem nowego sezonu ligowego - zapowiedziała.

Dominika Pierzchała jest w trakcie rehabilitacji po poważnej kontuzji Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

