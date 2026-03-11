Lavarini nie chciał jej w kadrze, oto "odpowiedź" Polki. Smarzek otrzymała wiadomość

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Polskie siatkarki zakończyły zmagania w mistrzostwach świata na etapie ćwierćfinału. Stefano Lavarini stawiał w turnieju przeważnie na Magdalenę Stysiak, podczas gdy Malwina Smarzek pełniła jedynie rolę rezerwowej. Głośno było natomiast o utalentowanej atakującej, którą selekcjoner pominął. A ta robi teraz prawdziwą furorę, daleko w tyle zostawiając osiągnięcia "wybranek" trenera. Wysłała tym samym jasną wiadomość dla Smarzek i Stysiak.

Malwina Smarzek i Stefano Lavarini
Malwina Smarzek i Stefano LavariniMarcin Golba/NurPhoto via Getty Images / MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPGetty Images

Wiele z decyzji Stefano Lavariniego zarówno przed, jak i w trakcie mistrzostw świata wzbudzało wątpliwości. Zaczynając od samych powołań, aż po wybór podstawowej szóstki. Głośno było przede wszystkim o siatkarkach, które zostały przez niego pominięte, choć przemawiały za nimi statystyki i osiągnięcia w piłce klubowej.

Stefano Lavarini skreślił Julię Szczurowską. Tak odpowiedziała Polka

W kadrze zabrakło chociażby miejsca dla Olivii Różański, czy Julii Szczurowskiej. To właśnie młoda atakująca Besiktasu robi w tym sezonie prawdziwą furorę, szturmem zdobywając ligę turecką.

Australijski siatkarz wyznał, co myśli o Polakach. Tak ich "podsumował"

25-latka w bieżącym sezonie jest drugą najlepszą punktującą w całej lidze, nieznacznie ustępując jedynie gwieździe Fenerbahce - Arinie Fedorovtsevej. Polka ma na koncie 489 punktów, co daje średnią 5,32 pkt na set. Daleko w tyle pod tym kątem zostawiła dwie atakujące kadry Stefano Lavariniego - Magdalenę Stysiak i Malwinę Smarzek.

Stysiak w klasyfikacji punktujących zajmuje odległe, 15. miejsce. Ma na koncie 325 punktów. Co ciekawe, dużo lepszym dorobkiem pochwalić się może pełniąca w ostatnim czasie w reprezentacji rolę rezerwowej Malwina Smarzek - 374 pkt i 8. miejsce.

Jeszcze bardziej blado Stysiak wypada w klasyfikacji najlepszych atakujących ligi tureckiej. Jest na 18. pozycji. Przed nią znajduje się chociażby inna koleżanka z kadry, grająca w przyjęciu - Zuzanna Górecka.

    Szczurowska daleko przed Smarzek i Stysiak. Dostanie szansę w kadrze?

    Szczurowska wysłała tym samym jasną wiadomość w kierunku Smarzek, Stysiak i Lavariniego. 25-latce zdecydowanie należy się szansa na grę w reprezentacji. Co prawda otrzymywała powołania do szerokiej kadry, ale nie dane jej było jeszcze zadebiutować u Lavariniego.

    Chociaż jej Besiktas w lidze zajmuje dopiero 9. miejsce, gdyby nie Szczurowska drużyna ze Stambułu byłaby zdecydowanie niżej. A biorąc pod uwagę, że z problemami w klubie zmaga się Magdalena Stysiak, która według plotek ma po zakończeniu sezonu przenieść się do Brazylii, selekcjoner powinien rozważyć kandydaturę Szczurowskiej.

    Wielki sukces Winiarskiego. To już potwierdzone, tego nie było od lat

    Poza kapitalnymi statystykami w ataku, 25-latka znajduje się także w czołówce ligi pod kątem zagrywki. W ten sposób zdobyła 29 punktów i tylko sześć zawodniczek może pochwalić się lepszym dorobkiem.

    Najbliższą okazją na powołanie dla Julii Szczurowskiej będzie turniej Ligi Narodów, zaplanowany na początek czerwca. Biało-Czerwone na start zmierzą się w nim z Belgijkami, a później z Czeszkami, Serbkami i Chinkami.

    Siatkarka w koszulce z numerem 17 i polską flagą, z tatuażami na rękach, stoi na boisku podczas meczu siatkówki.
    Malwina SmarzekMarcin GolbaAFP
    Zawodniczka koszykówki w białym stroju sportowym z czerwonymi akcentami i numerem 3 na koszulce, bije brawo na tle rozmytego, niebieskiego tła, co sugeruje obecność hali sportowej.
    Magdalena StysiakMarcin GolbaAFP
    Trener w białej koszulce i czerwonych spodenkach wyraża silne emocje, trzymając w ręku tablicę z notatkami na tle hali sportowej. Jego postawa sugeruje zaangażowanie i energię związane z wydarzeniem sportowym.
    Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
