Lavarini nie chce jej w reprezentacji, a tu taka wiadomość. Prosto z Turcji

W reprezentacji Polski Stefano Lavarini regularnie ją pomija. A ona w końcu zabrała głos w sprawie braku powołania do kadry. Martyna Grajber-Nowakowska przede wszystkim jednak "przemawia" do selekcjonera swoją postawą na boisku. Przyjmująca właśnie po raz kolejny przypomniała o sobie w lidze tureckiej, prowadząc swoją drużynę do ważnego zwycięstwa. W Turcji nie mają wątpliwości: to prawdziwa liderka.

Uśmiechnięta kobieta w koszulce sportowej drużyny siatkarskiej z numerem 14 na piersi, w tle rozmazana postać innej zawodniczki na boisku sportowym.
Martyna Grajber-Nowakowska świetnie radzi sobie w TurcjiMariusz Palczynski / MPAimages.comNewspix.pl

Martyna Grajber-Nowakowska przez kilka lat była podporą reprezentacji Polski. Wzięła udział m.in. w udanych dla polskiej kadry mistrzostwach Europy w 2019 r., które "Biało-Czerwone" zakończyły na czwartym miejscu.

W nowym rozdziale w historii polskiej kadry jej już jednak nie ma. Od kiedy selekcjonerem został Stefano Lavarini, Grajber-Nowakowska nie otrzymuje powołań do reprezentacji. Włoch nie widzi jej nawet w szerokiej, 30-osobowej kadrze, którą co roku ogłasza jeszcze przed początkiem sezonu reprezentacyjnego.

    Martyna Grajber-Nowakowska pomijana przez Stefano Lavariniego. "Bardzo dziwne i rozczarowujące"

    Brak Grajber-Nowakowskiej był jednym z większych znaków zapytania w poprzednim sezonie, gdy przyjmująca była liderką LOTTO Chemika Police i jedną z najlepiej punktujących zawodniczek ze swojej pozycji w TAURON Lidze. W końcu sama siatkarka zdecydowała się zabrać głos w tej sprawie w rozmowie z TVP Sport.

    Myślę, że w tym momencie ze swojej strony zrobiłam wszystko, aby znaleźć się na liście, ale po raz kolejny to się nie udało. To dla mnie bardzo dziwne i rozczarowujące. (...) Odnoszę więc wrażenie, że każda zawodniczka przy takim sezonie, który ja rozegrałam, ale mająca inne nazwisko, znalazłaby się na liście powołanych
    stwierdziła 30-letnia siatkarka.

    Na te słowa w swoim stylu zareagował Lavarini. Włoch, który nie lubi indywidualnie oceniać polskich zawodniczek, w rozmowie z portalem sport.pl przekazał, że nie uważa za zasadne publicznego wyjaśniania siatkarkom braku powołań do kadry.

    Polska siatkarka błyszczy w Turcji. Znów była liderką

    Reprezentacja Polski bez Grajber-Nowakowskiej wywalczyła ostatniego lata kolejny brąz Ligi Narodów, ale też po raz kolejny odpadła w ćwierćfinale wielkiego turnieju - tym razem mistrzostwa świata w Tajlandii. A sama przyjmująca po sezonie w TAURON Lidze zdecydowała się na wyjazd do Turcji.

    I w tamtejszej Sultanlar Ligi prezentuje się tak, że wątpliwości wokół jej braku w drużynie narodowej raczej się nie rozwieją. Grajber-Nowakowska właśnie rozegrała kolejne świetne spotkanie, prowadząc swój Aydin do bardzo ważnego zwycięstwa z Ilbankiem.

    Wtorkowe spotkanie obu drużyn w ramach 17. ligowej kolejki zakończyło się wygraną Aydin 3:2. Grajber-Nowakowska zdobyła w tym spotkaniu aż 29 punktów, zdecydowanie najwięcej w swojej drużynie. Atakowała z 44-procentową skutecznością, trzy punkty zdobyła zagrywką, dwa blokiem. Aktualnie Polka zajmuje 20. miejsce na liście najlepiej punktujących zawodniczek Sultanlar Ligi.

      Występ Grajber-Nowakowskiej został doceniony w mediach społecznościowych Aydin. Klub wrzucił grafikę przedstawiającą "niekończący się cykl Martyny", która mecz po meczu prezentuje się świetnie. A jej świetna forma zapewniła ważne zwycięstwo Aydin, która utrzymała 11. pozycję w tabeli.

      Polski zaciąg w Turcji. Wygrane Smarzek, Czyrniańskiej i Korneluk

      We wtorkowym spotkaniu Grajber-Nowakowska przyćmiła inną Polkę. Zuzanna Górecka w tym sezonie także prezentuje się dobrze i jest ważną postacią Ilbanku. Tym razem zdobyła 23 punkty.

      We wtorkowych spotkaniach Sultanlar Ligi zaprezentowało się też kilka innych polskich zawodniczek. Ze zwycięstwa 3:0 z Goztepe cieszyły się dwie polskie siatkarki Kuzeyboru - Malwina Smarzek zdobyła 16, a Martyna Czyrniańska 14 punktów.

      W przegranym 1:3 spotkaniu z Fenerbahce 22 punkty dla Besiktasu Stambuł zdobyła atakująca Julia Szczurowska. W zwycięskiej drużynie siedem punktów zdobyła Agnieszka Korneluk, która weszła na boisko z rezerwy.

      W 17. kolejce szansę na występ mają jeszcze Martyna Łukasik i Magdalena Stysiak. Ich zespoły - Galatasaray Stambuł i Eczacibasi Stambuł - rozegrają swoje mecze w sobotę.

      Martyna Grajber-Nowakowska (nr 2)
      Martyna Grajber-Nowakowska (nr 2)Polska Liga Siatkówkimateriały prasowe
      Trener polskiej reprezentacji siatkówki ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorów trzymający dokument lub tablet, stojący na tle rozmazanego tłumu kibiców.
      Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
      Trzy zawodniczki siatkarskie w reprezentacyjnych strojach siedzą na parkiecie sportowej hali, odpoczywając lub analizując przebieg gry, każda z ręcznikiem na szyi w atmosferze skupienia i zmęczenia.
      Martyna Grajber-Nowakowska (z prawej) występowała w reprezentacji Polski m.in. z Natalią Mędrzyk (w środku) i Marią StenzelCEV.eumateriały prasowe
