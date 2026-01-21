Lavarini nie chce jej w reprezentacji, a tu taka wiadomość. Prosto z Turcji

Martyna Grajber-Nowakowska przez kilka lat była podporą reprezentacji Polski. Wzięła udział m.in. w udanych dla polskiej kadry mistrzostwach Europy w 2019 r., które "Biało-Czerwone" zakończyły na czwartym miejscu.

W nowym rozdziale w historii polskiej kadry jej już jednak nie ma. Od kiedy selekcjonerem został Stefano Lavarini, Grajber-Nowakowska nie otrzymuje powołań do reprezentacji. Włoch nie widzi jej nawet w szerokiej, 30-osobowej kadrze, którą co roku ogłasza jeszcze przed początkiem sezonu reprezentacyjnego.

Martyna Grajber-Nowakowska pomijana przez Stefano Lavariniego. "Bardzo dziwne i rozczarowujące"

Brak Grajber-Nowakowskiej był jednym z większych znaków zapytania w poprzednim sezonie, gdy przyjmująca była liderką LOTTO Chemika Police i jedną z najlepiej punktujących zawodniczek ze swojej pozycji w TAURON Lidze. W końcu sama siatkarka zdecydowała się zabrać głos w tej sprawie w rozmowie z TVP Sport.

Myślę, że w tym momencie ze swojej strony zrobiłam wszystko, aby znaleźć się na liście, ale po raz kolejny to się nie udało. To dla mnie bardzo dziwne i rozczarowujące. (...) Odnoszę więc wrażenie, że każda zawodniczka przy takim sezonie, który ja rozegrałam, ale mająca inne nazwisko, znalazłaby się na liście powołanych

Na te słowa w swoim stylu zareagował Lavarini. Włoch, który nie lubi indywidualnie oceniać polskich zawodniczek, w rozmowie z portalem sport.pl przekazał, że nie uważa za zasadne publicznego wyjaśniania siatkarkom braku powołań do kadry.

Polska siatkarka błyszczy w Turcji. Znów była liderką

Reprezentacja Polski bez Grajber-Nowakowskiej wywalczyła ostatniego lata kolejny brąz Ligi Narodów, ale też po raz kolejny odpadła w ćwierćfinale wielkiego turnieju - tym razem mistrzostwa świata w Tajlandii. A sama przyjmująca po sezonie w TAURON Lidze zdecydowała się na wyjazd do Turcji.

I w tamtejszej Sultanlar Ligi prezentuje się tak, że wątpliwości wokół jej braku w drużynie narodowej raczej się nie rozwieją. Grajber-Nowakowska właśnie rozegrała kolejne świetne spotkanie, prowadząc swój Aydin do bardzo ważnego zwycięstwa z Ilbankiem.

Wtorkowe spotkanie obu drużyn w ramach 17. ligowej kolejki zakończyło się wygraną Aydin 3:2. Grajber-Nowakowska zdobyła w tym spotkaniu aż 29 punktów, zdecydowanie najwięcej w swojej drużynie. Atakowała z 44-procentową skutecznością, trzy punkty zdobyła zagrywką, dwa blokiem. Aktualnie Polka zajmuje 20. miejsce na liście najlepiej punktujących zawodniczek Sultanlar Ligi.

Występ Grajber-Nowakowskiej został doceniony w mediach społecznościowych Aydin. Klub wrzucił grafikę przedstawiającą "niekończący się cykl Martyny", która mecz po meczu prezentuje się świetnie. A jej świetna forma zapewniła ważne zwycięstwo Aydin, która utrzymała 11. pozycję w tabeli.

Rozwiń

Polski zaciąg w Turcji. Wygrane Smarzek, Czyrniańskiej i Korneluk

We wtorkowym spotkaniu Grajber-Nowakowska przyćmiła inną Polkę. Zuzanna Górecka w tym sezonie także prezentuje się dobrze i jest ważną postacią Ilbanku. Tym razem zdobyła 23 punkty.

We wtorkowych spotkaniach Sultanlar Ligi zaprezentowało się też kilka innych polskich zawodniczek. Ze zwycięstwa 3:0 z Goztepe cieszyły się dwie polskie siatkarki Kuzeyboru - Malwina Smarzek zdobyła 16, a Martyna Czyrniańska 14 punktów.

W przegranym 1:3 spotkaniu z Fenerbahce 22 punkty dla Besiktasu Stambuł zdobyła atakująca Julia Szczurowska. W zwycięskiej drużynie siedem punktów zdobyła Agnieszka Korneluk, która weszła na boisko z rezerwy.

W 17. kolejce szansę na występ mają jeszcze Martyna Łukasik i Magdalena Stysiak. Ich zespoły - Galatasaray Stambuł i Eczacibasi Stambuł - rozegrają swoje mecze w sobotę.

Martyna Grajber-Nowakowska (nr 2) Polska Liga Siatkówki materiały prasowe

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Martyna Grajber-Nowakowska (z prawej) występowała w reprezentacji Polski m.in. z Natalią Mędrzyk (w środku) i Marią Stenzel CEV.eu materiały prasowe

Martyna Grajber-Nowakowska: Było ciężko, ale zasługiwałyśmy na wygraną. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport