Lavarini nie chce jej w kadrze, zaskakujący ruch Smarzek. Burza po ogłoszeniu

Już 3 czerwca Polki rozpoczną zmagania w pierwszym turnieju Ligi Narodów. Ich rywalkami będą Belgijki. Po zakończonych na etapie ćwierćfinału mistrzostwach świata z września 2025 roku będzie to dla Biało-Czerwonych pierwszy mecz o punkty.

Nic więc dziwnego, że zainteresowanie, jak również oczekiwania przed spotkaniami z Belgią, Czechami, czy Serbią są niemałe. Atmosferę przed turniejem dodatkowo podgrzał Stefano Lavarini. Wszystko za sprawą swoich powołań.

Lavarini zaskoczył powołaniami. Wielkie braki w kadrze Polek

Pod koniec maja poznaliśmy ostateczną 14-osobową kadrę reprezentacji Polski, która uda się do chińskiego Nanjing. Zabrakło w niej wielu gwiazd, co błyskawicznie wychwyciła opinia publiczna. Już od dłuższego czasu kibice pogodzeni byli z nieobecnością Malwiny Smarzek, co nie stanowiło tajemnicy.

Atakująca zdecydowała się na zaskakujący ruch i poprosiła o nieuwzględnianie jej w kadrze. Z komunikatu PZPS wynika, że decyzja była podyktowana sprawami osobistymi. Kogo jeszcze oprócz Smarzek zabraknie w kadrze? Prezentujemy największe nieobecne.

Oto największe nieobecne w kadrze Lavariniego. Jak ich brak wpłynie na wyniki?

Magdalena Stysiak

Wśród ogłoszonych przez Stefano Lavariniego nazwisk próżno szukać Magdaleny Stysiak. Rezygnacja z podstawowej atakujęcej Biało-Czerwonych podyktowana była chęcią dania jej odpoczynku. Terminarz miał również kolidować z jej planami prywatnymi. Absencja Stysiak i Smarzek to z kolei ogromna szansa dla debiutującej w kadrze Julii Szczurowskiej.

Zawodniczka Besiktasu Stambuł ma za sobą znakomity sezon w Turcji, gdzie zdobyła w sumie 495 punktów, była trzecią najlepiej punktującą siatkarką fazy zasadniczej. Turcy starali się przekonać ją do zmiany obywatelstwa, jednak Szczurowska postawiła ostatecznie na Polskę. Na powołanie do kadry trochę się jednak naczekała.

Paulina Damaske

Prawdopodobnie największą burzę wywołał brak Pauliny Damaske. Przyjmująca wyróżniana się w Tauron Lidze, a do tego przed rokiem błyszczała w kadrze Lavariniego. Bez niej Budowlanym Łódź trudno byłoby wywalczyć historyczne mistrzostwo Polski. Nic więc dziwnego, że fakt, iż selekcjoner nie chciał jej w kadrze, wywołał poruszenie wśród kibiców. Media społcznościowe błyskawicznie zalała fala komentarzy.

Trener na turniej do Chin postanowił zabrać cztery przyjmujące: Julitę Piasecką, Martynę Łukasik, Monikę Lampkowską i Martynę Czyrniańską. W ostatniej rozmowie z redakcją Interia Sport Czyrniańska wyznała, że Polki mają "dość tego, że ciągle w półfinałach przegrywamy i tego, że w tych Mistrzostwach Europy ciągle jesteśmy piąte".

Olivia Różański

Prawdopodobnie jeszcze większe zaskoczenie, aniżeli ruch Malwiny Smarzek wywołała odmowa przyjęcia powołania ze strony Olivii Różański. Zwłaszcza że przyjmująca ma za sobą kapitalny sezon, a jej doświadczenie w kadrze z pewnością byłoby cenne dla drużyny w najbliższych spotkaniach.

Polka rozgrywki w Japonii zwieńczyła na czele najlepiej punktujących siatkarek - w fazie zasadniczej zdobyła 1028 punktów, do tego w ćwierćfinałach dołożyła 26 "oczek", co daje zawrotne 1054 punkty. W cuglach wyprzedziła drugą w zestawieniu Stephanie Samedy z Saga HM. Jej "nie" w stosunku do propozycji Lavariniego tym bardziej rozczarowuje.

Musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego, ponieważ wtedy zasadniczo wszystkie zawodniczki, zasłużenie czy nie, wydawały się gotowe do udziału w zgrupowaniach

Liga Narodów. Jak Polki poradzą sobie bez gwiazd?

Z innych zawodniczek, których nieobecność również nie przeszła bez echa, wyróżnić można też Natalię Mędrzyk, Marlenę Kowalewską, czy Dominikę Piechrzałę. Jak nieobecność wymienionych wyżej zawodniczek wpłynie na funkcjonowanie drużyny narodowej?

Największą niewiadomą zdecydowanie jest postawa atakujących. Olivia Sieradzka dopiero co debiutowała w kadrze - w spotkaniu towarzyskim z Turczynkami. Pokazała się jednak z bardzo dobrej strony. Prawdopodobnie to ona będzie w najbliższym czasie pierwszym wyborem Lavariniego, podczas gdy Szczurowskiej pozostanie walka o skład.

Terminarz na szczęście jest dla nas dość łaskawy. Belgijki i Czeszki nie są rywalkami z najwyższej półki i każdy inny rezultat, aniżeli pewne zwycięstwo Biało-Czerwonych byłby niespodzianką. Trudniejsze warunki mogą postawić Serbki, choć te zmagały się ostatnio z kryzysem.

