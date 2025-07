Lavarini może być dumny, pełna kontrola polskich siatkarek. Dołączyły do Brazylii

Ruszyła 32. edycja Uniwersjady. W tym roku impreza odbywa się od 16 do 27 lipca w regionie Zagłębia Ruhry w Niemczech. Wśród dyscyplin, które są w programie zmagań nie zabrakło siatkówki, a w turnieju zarówno kobiet, jak i mężczyzn udział bierze reprezentacja Polski . Jako pierwsza do gry przystąpiła kadra pań, która w grupie C rywalizuję z Hiszpanią, Indiami i Brazylią . W niej występują głównie młode siatkarki, które dopiero aspirują do powołania do seniorskiej reprezentacji. Wyjątkami są trzy zawodniczki, które były w szerokiej kadrze Stefano Lavariniego w tym sezonie, Sonia Stefanik, Karolina Drużkowska i Klaudia Łyduch .

Trzecia partia rozpoczęła się po myśli Polek. Te błyskawicznie wyszły na czteropunktowe prowadzenie (6:2). Zmusiło to Hiszpanki do agresywniejszej i odważniejszej gry, co nie do końca się opłaciło, bowiem chwilę później zawodniczki trenera Biernata oddaliły się na pięć "oczek" i wygrywały 10:5. Co więcej "Biało-Czerwone" nie roztrwoniły przewagi aż do końca meczu. W ten sposób zanotowały swoje pierwsze zwycięstwo na Uniwersjadzie i dołączyły do Brazylijek, które zwyciężyły swoje spotkanie z kadrą Indii.