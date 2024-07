Lavarini ma to, na co zasłużył. Szczere wyznanie gwiazdy tuż przed igrzyskami

- To jest duży sukces, ale nie zaspokajajmy się nim. Dziewczyny bardzo dobrze grały w tegorocznej Lidze Narodów, przywiozły znów brąz i mam nadzieję, że zrobią fajny wynik. Moim zdaniem one jadą na igrzyska, żeby poszaleć w grupie i mam nadzieję, że bez problemu z niej wyjdą. Stać je na miłą niespodziankę - prognozuje Skowrońska w rozmowie z "Super Expressem" .

Skowrońska leci do Paryża na igrzyska. Liczy na udany występ polskiej ekipy

- Znam go osobiście, bo współpracowałam z nim w Serie A - przypomina Skowrońska. - Był moim trenerem w Foppapedretti Bergamo. Jest to dobry człowiek. On ma dużo empatii w sobie, ale jest też bardzo dobrym technikiem i taktykiem. Wydaje mi się, że tutaj wykonał świetną pracę i tego efektem na pewno jest ta kwalifikacja olimpijska. Wiadomo, że nie tylko jego zasługa, bo to jest praca trenera i całego zespołu. Ale żaden okręt bez sternika nie popłynie.