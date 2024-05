Lavarini ma problemy, tego nie przewidział "Za mną dwie ciężkie noce"

Kadra polskich siatkarek sposobi się do drugiego turnieju fazy grupowej Ligi Narodów. W pierwszej odsłonie drużyna Stefano Lavariniego zaprezentowała się fantastycznie, wygrywając komplet spotkań bez straty seta. Powód do euforii? Niekoniecznie. - Nie mam żadnych emocji związanych z przeszłością, mam je wyłącznie odnośnie do przyszłości - mówi włoski szkoleniowiec w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl.