Lavarini już tłumaczy ws. nowej kapitanki. To dlatego wybór padł na nią
Już za kilka dni siatkarska reprezentacja kobiet pod wodzą Stefano Lavariniego rozpocznie na dobre sezon kadrowy 2026. "Biało-Czerwone" przystąpią do pierwszego turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się z ich udziałem w Chinach. Zespół jest po wielu zmianach, a jedną z najważniejszych jest przejęcie roli kapitanki zespołu przez Aleksandrę Szczygłowską. Szkoleniowiec wytłumaczył, dlaczego wybór padł akurat na nią. A do tego zdradza, jak na ten moment widzi zespół.
Już jakiś czas temu siatkarki reprezentacji Polski rozpoczęły przygotowania do sezonu kadrowego 2026. Co więcej, mają już za sobą pewnego rodzaju "przetarcie", bowiem wzięły udział w turnieju towarzyskim w Genui. We Włoszech zaprezentowały się całkiem nieźle, gdyż dwukrotnie uległy w tie-breaku (Włoszkom oraz Turczynkom), a także bez większych problemów pokonały Serbki (3:0).
Tegoroczna forma zespołu Stefano Lavariniego stoi jednak pod pewnym znakiem zapytania. W końcu ekipa przeszła wiele zmian. Karierę zakończyła Agnieszka Korneluk, czyli niedawna kapitan i liderka całej drużyny, a do tego doszły problemy zdrowotne kilku zawodniczek, przez co nie mogły one otrzymać powołania.
Z tego względu w mediach pojawiało się wiele pytań, a jednym z najważniejszych było, kto przejmie "belkę" pod numerem, czyli rolę kapitanki. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Nową kapitanką została libero i osłona kadry - Aleksandra Szczygłowska. Dlaczego wybór padł akurat na nią? Głos w tej sprawie zabrał wspomniany już szkoleniowiec.
Jak zdradził, pomysł ten narodził się w jego głowie już wcześniej. W końcu 28-latka pełniła do tej pory funkcję wicekapitanki (po Agnieszce Korneluk). Włoch tłumaczy, że w podjęciu tej decyzji pomogły mu także głosy ze sztabu oraz reszty zawodniczek. Co ciekawe, ten zaznacza, że cechy, jakie ma Szczygłowska dobrze komponują się z resztą zespołu.
To było coś przygotowanego. Już jakiś czas temu zdecydowałem, że postawię na Olę w tej roli. Wiedziałem, że ma do tego predyspozycje. Szczerze mówiąc, po tym, jak nadszedł czas, żeby pomyśleć o tym, jak zacząć "od nowa", poczułem, że ten wybór nadszedł powiedzmy naturalnie. Zmiana Oli na kapitana z wicekapitana było dobrym wyborem
- Oczywiście, starałem się zebrać trochę informacji zwrotnych od zespołu, od sztabu. I zdałem sobie sprawę, że wszystko bardzo dobrze pasuje do naszego zespołu, ze względu na cechy Oli. W końcu po prostu potwierdziło się to, co miałem w głowie po poprzednim sezonie. Jak już powiedziałem, tym razem zebrałem jeszcze więcej informacji zwrotnych od reszty grupy i sztabu - dodaje.
Lavarini zapytany o zespół, odpowiedź nie mogła być inna. "Nie boję się"
Sezon 2026 będzie bardzo specyficzny, bowiem po raz pierwszy będzie można wywalczyć kwalifikację olimpijską (mistrz Europy zagwarantuje sobie grę na IO w Los Angeles). Lavarini został zapytany, jak widzi "Biało-Czerwone" pośród innych czołowych ekip, które będą o złoto tej imprezy walczyć.
Jego zdaniem, na tak wczesnym etapie sezonu jest jeszcze trudno o tym mówić. Do tego przyznaje, że po wielu zmianach jego drużynie może być trudno, a nawet trudniej niż w poprzednich sezonach. Na odpowiedź na to pytanie należy jeszcze poczekać, a dokładniej na to, co zobaczymy na boisku.
- Bardzo trudno na ten moment oceniać nasz zespół, a szczególnie porównywać nas do innych. To zawsze było ciężkie. W zeszłym sezonie mieliśmy mniej zmian. Teraz czasem oczywiście zaczynam myśleć, co musimy zrobić, by rywalizować z najlepszymi jeszcze bardziej. [...] Oczywiście, możemy mieć pewne trudności, i to więcej, niż w poprzednich latach, ponieważ było sporo zmian. Teraz po prostu myślę, żeby poczekać, jak dziewczyny zagrają, zamiast próbować oceniać naszą wartość. To jak zawsze będzie musiało rozstrzygnąć boisko, a ja się nie boję tego, co tam zobaczę - tłumaczył.
Polki walkę w Lidze Narodów rozpoczną już 3 czerwca. W chińskim Nanjing naszymi rywalkami będą zespoły Belgii, Czech, Serbii oraz Chin.