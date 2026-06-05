Lavarini dostał wiadomość. Polki ledwo zeszły z boiska, nie ma mowy o pomyłce

Po wygranych z Belgią (3:2) oraz Czechami (3:0), podopieczne Stefano Lavariniego po raz kolejny w ostatnim czasie zmierzyły się z siatkarkami z Serbii. Podczas towarzyskiego turnieju we Włoszech pod koniec maja, "Biało-czerwone" wygrały 3:0. Teraz jednak tak łatwo nie było.

Nasze zawodniczki przeżyły prawdziwy rollercoaster, przegrywając pierwszego seta, wygrywając dwa kolejne i znów przegrywając czwartą partię. O zwycięstwie przesądził więc tie-break, który zakończył się wynikiem 17:15 dla Polek. Jedną z bohaterek spotkania była Julia Szczurowska, która zdobyła aż 35 punktów.

Po tym spotkaniu, dużo do powiedzenia mieli eksperci zasiadający w studiu "Polsatu Sport", w składzie Paulina Maj-Erwardt, Jakub Bednaruk i Piotr Makowski. Ten ostatni już w pierwszych słowach po wejściu na antenę miał okazję powiedzieć, jak ocenia historyczny wyczyn Szczurowskiej.

- Szósty wynik podobno, jeśli chodzi o polskie zawodniczki... Pamiętam 41 punktów Kasi Skowrońskiej w meczu z USA, czy z Rosją, ale Szczurowska mi się dzisiaj bardzo podobała - rozpoczął trener reprezentacji Polski w latach 2013-2015.

Równie dobrze w starciu z Serbią zaprezentowała się także inna zawodniczka, Oliwia Sieradzka. Jej występ musiał jednak zostać przyćmiony przez Szczurowską.

- Oliwia Sieradzka również dała świetną zmianę, bo miała jeszcze większy procent (udanych ataków - przyp. red.) i rzeczywiście mamy cały czas dylemat, chociaż dzisiaj Julia była niewątpliwie gwiazdą tego meczu - skwitował Makowski.

Julia Szczurowska świetnie wprowadza się więc do reprezentacji Polski pomimo pierwszych spotkań w tym sezonie kadrowym, kiedy miała problemy ze skutecznością. Zawodniczka tureckiego Kuzeyboru Spor Kulübü zdobywając 35 punktów w jednym meczu zbliżyła się do granicy 40 oczek, którą do tej pory przebiły tylko cztery siatkarki - Magdalena Stysiak i Małgorzata Glinka (po 40) oraz Malwina Smarzek i Katarzyna Skowrońska (po 41).

Kolejna okazja dla Polek na zwycięstwo nadejdzie w niedzielę o 13:00, kiedy zmierzą się z Chinkami. Relacja tekstowa z meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Julia Szczurowska w barwach Volley Wrocław Barbara Ilnicka East News

Julia Szczurowska VolleyballWorld materiały prasowe

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP





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